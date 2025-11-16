Renato Zero, dalla storia con Enrica Bonaccorti alla verità su Il triangolo: "Era tutto vero"
Il grande Renato Zero sarà tra gli ospiti di puntata a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il noto cantante racconterà alcuni passaggi della sua speciale carriera, ma anche le curiosità, gli amori e i colpi di scena di una vita vissuta in maniera totale nel corso degli anni. Dalle ex fidanzati alle canzoni capaci di segnare un’epoca, Renato Zero è un monumento della canzone italiana e negli ultimi anni è stato capace di far appassionare anche tanti altri interessati alla sua musica. Zero ha raccontato riguardo al suo rapporto con la solitudine: “A volte la cerco. Vado a ritrovare emozioni che ho perso” le parole del cantante che ha raccontato così come sia cambiato il suo rapporto con la solitudine.
Tanti gli amori attributi al cantante, in passato legato a Enrica Bonaccorti, la donna che lo ha aiutato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: “Il nostro è stato un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica. Era uno scambio continuo di emozioni. Con Enrica non è mai finita” le parole del cantante.
Renato Zero e la verità sul triangolo
Tornando a citare uno dei suoi brani più iconici, Renato Zero ha raccontato come è nato il Triangolo, un brano nato da una storia autobiografica. “Mi ritrovai a letto in tre, così è nato Triangolo”
Un episodio reale, trasformato in musica e ironia dal cantautore romano, riuscito a far diventare l’accaduto una storia incredibile: “Lo avevo considerato. Una volta è successo, ma ce n’era uno di troppo. Infatti canto: “Lui chi è?” ha rivelato Renato Zero riguardo a questa sua esperienza trasformata in iconico brano.