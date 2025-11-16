Renato Zero, dalla storia con Enrica Bonaccorti alla verità su Il triangolo: "Era tutto vero"

Il grande Renato Zero sarà tra gli ospiti di puntata a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il noto cantante racconterà alcuni passaggi della sua speciale carriera, ma anche le curiosità, gli amori e i colpi di scena di una vita vissuta in maniera totale nel corso degli anni. Dalle ex fidanzati alle canzoni capaci di segnare un’epoca, Renato Zero è un monumento della canzone italiana e negli ultimi anni è stato capace di far appassionare anche tanti altri interessati alla sua musica. Zero ha raccontato riguardo al suo rapporto con la solitudine: “A volte la cerco. Vado a ritrovare emozioni che ho perso” le parole del cantante che ha raccontato così come sia cambiato il suo rapporto con la solitudine.

Iva Zanicchi, le nozze con Antonio Ansoldi e poi il lungo amore con il marito Fausto Pinna/"Perdita dolorosa"

Tanti gli amori attributi al cantante, in passato legato a Enrica Bonaccorti, la donna che lo ha aiutato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: “Il nostro è stato un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica. Era uno scambio continuo di emozioni. Con Enrica non è mai finita” le parole del cantante.

Luisa Ranieri, l'amore con il marito Luca Zingaretti: "La distanza la nostra fortuna"/ Mamma di due bambine

Renato Zero e la verità sul triangolo

Tornando a citare uno dei suoi brani più iconici, Renato Zero ha raccontato come è nato il Triangolo, un brano nato da una storia autobiografica. “Mi ritrovai a letto in tre, così è nato Triangolo”

Un episodio reale, trasformato in musica e ironia dal cantautore romano, riuscito a far diventare l’accaduto una storia incredibile: “Lo avevo considerato. Una volta è successo, ma ce n’era uno di troppo. Infatti canto: “Lui chi è?” ha rivelato Renato Zero riguardo a questa sua esperienza trasformata in iconico brano.