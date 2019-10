Renato Zero/ “Decisi di sferrare un colpo deciso a tutte le moralità…” (A raccontare comincia tu)

Tra Renato Zero, ospite questa sera della prima puntata di A raccontare comincia tu, e Raffaella Carrà vi è un’amicizia di vecchia data. I due si conoscono infatti da molto tempo e, oltre ad aver calcato insieme le scene nei principali programmi televisivi, hanno condiviso pezzi di vita privata. A ribadirlo è proprio la conduttrice, che a un passo dall’intervista a Renato Zero ha ricordato il rapporto che la lega al cantautore: “Lui è il primo vero amico che ospito nel programma”, ha precisato la Carrà a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ci vediamo spesso, soprattutto al mare perché abbiamo le case l’una accanto all’altra: mangiamo insieme, ci frequentiamo, c’è una bella intimità tra di noi”. Una conoscenza che sarà il focus dell’intervista di questa sera, nella quale Raffaella Carrà cercherà di far emergere il lato più intimo del divo.

Raffaella Carrà: “Renato Zero? uscirà fuori il Renato Fiacchini”

Raffaella Carrà non ha dubbi: “Nel nostro incontro uscirà fuori il Renato Fiacchini, non il Renato Zero che tutti conoscono”. Un ritratto inedito del cantante che potrà ripercorrere il suo passato sotto una nuova lente, senza dimenticare i primi passi, il successo e il percorso che lo hanno reso una star. Al centro di tutti i suoi progetti vi è infatti un denominatore comune, “la follia”, un aspetto che il noto cantautore ha voluto ricordare anche nella sua ultima fatica discografica “Zero il folle”. La follia, spiega Renato Zero a La Repubblica, è quasi come un riscatto: “È l’ingrediente che, se utilizzato per scopi creativi e per immaginare il futuro, ha la capacità di contaminare gli altri”. Nel suo racconto, il divo prende come esempio “La follia di Gesù Cristo”, che “è stata bella, sana, passionale”; “a lui – aggiunge infatti Zero – dobbiamo il merito di averci offerto una via di uscita, di non accettare supinamente certe conclusioni”.

Renato Zero: “La trasformazione mi permise di…”

Sarà la follia, declinata in tutte le sue sfaccettature, il focus principale dell’intervista di Renato Zero. Una follia che verrà ripercorsa con tutte le sue sfaccettature, meritevoli di aver reso il cantante una vera icona nel mondo della musica. A raccontare comincia tu non mancheranno infatti riferimenti ai primi passi di Zero nel mondo della musica, quando fu proprio la follia a fornirgli quel modo alternativo “di far lavorare la mente”. “Eravamo un gruppazzo di esclusi. Di provenienze diverse. Ma tutti con due domicili stabili: il Piper club e i Commissariati”, svela Zero a Vanity Fair. “Colpa ovviamente della drastica scelta che avevamo operato. Io più di tutti, ovviamente. Quella trasformazione – spiega però l’artista – mi permise così di uscire dal bozzolo delle convenzioni e dell’ovvietà, per sferrare un colpo deciso a tutte le morali e al falso perbenismo”.



