Renato Zero e Loredana Bertè, dopo la pace con cui hanno messo fine alla lite, potrebbero tornare insieme in tv.

Renato Zero e Loredana Bertè sono i protagonisti indiscussi della musica italiana ormai da anni. Oltre ad aver scalato le classifiche italiane con i loro brani, Renato Zero e Loredana Bertè erano amici anche nella vita. Negli anni ’70 e ’80, Bertè, Mia Martini e Zero avevano formato un trio molto unito e dopo la morte della Martini, il legame tra Zero e la Bertè come aveva raccontato la cantante a Verissimo. “Con lei è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro di me. Il pubblico mi dà l’energia necessaria per affrontare i miei concerti, e penso che Mimì oggi sia orgogliosa di me”.

Selena Gomez e Benny Blanco, quando si sposano? L'annuncio della data/ Tra gli ospiti anche Taylor Swift

Il rapporto tra i due, però, ha subito un arresto nel 1996 quando un diverbio durante la produzione di un album avrebbe interrotto i rapporti. Lo scorso agosto, però, a La Spezia, durante una tappa del tour 50 anni da ribelle di Bertè, sul palco si è presentato Renato Zero dando il via ad un abbraccio che ha siglato la pace.

Sabrina Zago tronca subito la conoscenza con Enrico, ecco perché/ Nuova batosta per la dama a Uomini e Donne

Renato Zero e Loredana Bertè insieme in tv?

Dopo l’abbraccio che ha siglato la pace dopo quasi 30 anni di rapporti freddi, Renato Zero e Loredana Bertè potrebbero tornare insieme in tv per un progetto tutto loro. Questo è il sogno non solo dei fan ma anche degli addetti ai lavori che li starebbero corteggiando.

“La pace è arrivata all’improvviso tra i vecchi amici Renato Zero e Loredana Bertè. I due cantanti ora sono molto corteggiati dal piccolo schermo. Dai grandi show Rai ai titoli di punta Mediaset fino al Festival di Sanremo: tutti sognano la loro reunion televisiva”, scrive Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 24 settembre 2025.

Magda e Sebastiano Mignosa: intimità a Uomini e Donne/ Mario Lenti: ultimatum alla dama, lei reagisce così