Renato Zero e Loredana Bertè, perchè hanno litigato?/ “Gli voglio ancora bene ma…”

Loredana Bertè ospite da Barbara D’Urso a Live spiega i motivi della litigata con Renato Zero e snocciola anche i ricordi tragici legati alla morte di Mia Martini. Prima di esprimersi sulla rottura col cantautore romano, Loredana Bertè torna su quella che definisce un’ingiustizia, ovvero il quarto posto al Festival di Sanremo. “Il servizio che mi avete fatto è stupendo. Avevo quattro vestiti al Festival, volevo che la gente si immedesimasse nel pezzo. Cantavo trenta volte il pezzo e sono arrivata lì con quella voce”. Barbara D’Urso la interrompe per consegnarle il disco di platino, che impreziosisce il percorso di Loredana Bertè in quest’ultimo anno. La conduttrice introduce il tema centrale della chiacchierata, la litigata con Renato Zero: “Noi dobbiamo parlare della polemica con Renato Zero. Voi eravate fratelli, perchè lo hai denunciato? Spiegaci cosa è successo senza agitarti”. “Eravamo come fratelli, lui mi ha deluso fortemente, continuo a volergli bene ma sono rimasta troppo delusa da lui”, dice Loredana.

Loredana Bertè: “Ecco perchè ho litigato con Renato Zero”

Loredana Bertè non sembra aver molta voglia di tornare sul tema Renato Zero. Continua a ribadire con convinzione i suoi sentimenti fraterni per l’artista romano, ma evidentemente il rapporto ormai è irrimediabilmente rovinato. In una intervista di qualche mese fa, Loredana Bertè aveva fatto riferimento ad una collaborazione finita nel peggiore dei modi. “Ho scritto i testi di queste canzoni per un disco. Le musiche le avevano scritte miei amici musicisti: ma Renato ha iniziato a tergiversare”, aveva spiegato la cantante. Che poi ha precisato: “Quando gli ho chiesto di restituirmi almeno le tracce incise, Renato mi ha chiesto cento milioni. Ero esterrefatta: dagli amici non ti puoi difendere, non te l’aspetti una cosa simile. Ma chi li ha cento milioni?”. La rotta si sposta sul tema Mia Martini, che per Loredana continua ad essere molto presente nonostante non sia più con lei fisicamente: “Mimì è sempre con me”.

