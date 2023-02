Renato Zero, gli amori: Enrica Bonaccorti e Lucy Morante/ “Di sposarmi non m’è mai ve

Renato Zero e l’amore per Lucy Morante: “È sempre stata parte della mia vita”

Renato Zero, eccentrico e poliedrico artista italiano, è sempre stato riservato sulla sua vita sentimentale. Gli unici amori confermati del cantante sono: Enrica Bonaccorti e Lucy Morante. Quest’ultima, sorella di Massimo Morante (chitarrista dei Goblin), è stata la manager dell’artista con la quale è stato insieme per venti anni.

Proprio a lei l’artista, nel 2010, ha dedicato Segreto Amore: “Con Lucy non ho mai davvero rotto. È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci” disse Renato Zero al Corriere della Sera. La manager era molto innamorata del cantante, tanto che lui stesso svela: “Mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti. Si è presa un sacco di gavettoni da me, e non metaforici”. Nonostante il suo amore per lei fosse forte, l’artista non ha mai pensato di sposarsi: “Di sposarmi non m’è mai venuto in mente. Ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico”.

Renato Zero e il mancato matrimonio con Enrica Bonaccorti

Renato Zero è stato legato a Enrica Bonaccorti quando entrambi erano molto giovani. La loro relazione è finita a un passo dall’altare, ma sono rimasti in buonissimi rapporti. Lei stessa, ai microfoni del Corriere della Sera, dichiara: “Resta un amico. Era Renato Fiacchini che diventava Zero, io fingevo di essere la sua agente, mettevo un abito serio e andavo a vendere le sue serate nei bar. A volte mettevo una tutina nera con le frange e mi esibivo con lui, inventando finte pubblicità. Avevamo vent’anni, ci accomunava un sogno di futuro che di certo avremmo conquistato, senza pensare al come, al cosa”.

La conduttrice svela dettagli sulle mancate nozze con Renato Zero: “Con Renato avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. “La conosco?”, gli chiesi. E lui: “La conosci”. Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due”.











