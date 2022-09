Renato Zero, gli amori: Enrica Bonaccorti e Lucy Morante/ “Matrimonio? Ho scelto di sposare il mio pubblico”

Renato Zero e Enrica Bonaccorti: quell’amore finito poco prima di salire sull’altare

Due grandi storie d’amore nella vita di Renato Zero. Il cantante è stato legato per molti anni ad Enrica Bonaccorti e poi a Lucy Morante. La prima, parlando dell’artista in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato: “Resta un amico. Era Renato Fiacchini che diventava Zero, io fingevo di essere la sua agente, mettevo un abito serio e andavo a vendere le sue serate nei bar. A volte mettevo una tutina nera con le frange e mi esibivo con lui, inventando finte pubblicità. Avevamo vent’anni, ci accomunava un sogno di futuro che di certo avremmo conquistato, senza pensare al come, al cosa”.

Il rapporto con la Bonaccorti è finito poco prima di salire sull’altare. I due si sono accorti di non amarsi più e si sono lasciati, pur continuando a volersi molto bene. A questo rapporto è seguita una storia d’amore con Lucy Morante, che è rimasta legata al cantante nonostante la fine del loro rapporto: “Con Lucy non ho mai davvero rotto. È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci”, disse Renato Zero al Corriere.

È a Lucy Morante, all’epoca manager di Renato Zero, che il cantautore romano ha dedicato l’album Segreto Amore. Proprio Lucy avrebbe venduto, fuori da ogni concerto dell’artista, i suoi album. Eppure Renato non avrebbe mai pensato di sposarsi con lei, nonostante l’amasse davvero molto: “Di sposarmi non m’è mai venuto in mente. Ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico”.

Eppure, con Enrica Bonaccorti, il cantante sarebbe dovuto convolare a nozze, come raccontato da lei stessa: “Con Renato avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. “La conosco?”, gli chiesi. E lui: “La conosci”. Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due“. Nonostante la fine del rapporto con Lucy, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da continuare a volersi un gran bene anche dopo l’addio.











