Renato Zero/ Il racconto della malattia: “Mio padre mi salvò la vita”

È un’intervista densa di ricordi e commozione quella a Renato Zero in replica oggi all’interno de Il meglio di Domenica in. L’intervista è andata in onda per la prima volta nel novembre 2020, e in quell’occasione Renato ha ripercorso buona parte della sua carriera. Lo scorso 30 settembre, il cantautore romano ha festeggiato il suo 70esimo compleanno pubblicando il primo dei tre dischi del suo nuovo album. Sono lontani i tempi in cui era costretto a fare tutto da solo, persino a guidare il furgone con tutta la strumentazione per i concerti. L’evento che gli permise di emergere, negli anni Sessanta, fu un live al Folkstudio di via Garibaldi, a Roma. La sera prima si esibì Antonello Venditti; lui era il secondo artista in programma. Memore della bravura di Venditti, uno spettatore di quel concerto volle andare a sentire anche Renato. E portò con sé 22 persone: “A me ha fatto vincere il passaparola”, spiega Zero.

Renato Zero racconta la malattia

Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è nato a Roma nel 1950. Non tutti sanno che da piccolo ha sofferto di una grave malattia, l’anemia emolitica, che avrebbe potuto addirittura portarlo alla morte. Zero ne ha parlato a Verissimo, ospite del programma a settembre in concomitanza con l’uscita del suo disco: “È una malattia in cui perdi subito i globuli rossi e hai solo quelli bianchi, praticamente sei destinato a finire. Dopo che mi trasfusero il sangue, qualsiasi latte mi dessero non riuscivo ad assimilarlo”. Per inciso, Renato ha rivelato anche di essere stato sottoposto a una trasfusione durata circa un mese. “Mi hanno cambiato tutto il sangue”, fa sapere l’artista, “un frate me lo ha donato”. Quell’intervento gli ha lasciato sul braccio una cicatrice tuttora visibile.

I nuovi progetti di Renato Zero

All’epoca dei fatti, Renato Zero aveva poco più di un mese. Nutrirlo era un problema, visto che non assimilava nessun tipo di latte. Poi però suo padre ebbe un’idea: andare da Mercatelli, un bar su via Ripetta, a cui chiese un “litro di latte della Centrale”. Incredibilmente, il tentativo andò a buon fine. Zero afferma che suo padre gli abbia donato la vita per la seconda volta, e da qui viene anche il nome Renato, cioè nato di nuovo. Sempre nel corso dell’intervista, il cantautore ha speso alcune parole sui suoi progetti per il futuro e in particolare sulla collaborazione con il giovane autore Lorenzo Vizzini. “Scrive come Umberto Bindi, come Sergio Endrigo”, sostiene Zero. Alcuni dei suoi testi sono stati inclusi nel suo ultimo album.

