Renato Zero, il ricordo di Raffaella Carrà/ “Un vuoto davvero difficile da riempire”

Raffaella Carrà e il ricordo di Renato Zero. Il re dei sorcini è stato grande amico della showgirl e regina della televisione italiana venuta a mancare il 5 luglio del 2021. Un’assenza con cui ancora oggi Renato fa fatica a superare come ha raccontato in diverse interviste. Proprio negli studi di Domenica In da Mara Venier, Zero parlando dell’amica Raffaella ha detto: “ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio un salto all’Argentario, abito vicino a Raffaella, proprio attaccato a lei. L’idea che forse riuscirò prima di settembre, del debutto a Roma, a passare lì magari anche solo dieci giorni, l’idea che non sento quella risata dalla mia finestra… sarà molto dura”.

Non solo, parlando poi della sua grande amica Raffaella ha aggiunto: “eravamo uguali nel rischio, nella produttività, nella pazienza e nel rispetto per i nostri collaboratori”.

Il ricordo di Renato Zero su Raffaella Carrà: “c’era sintonia tra noi”

Renato Zero è stato un grandissimo amico di Raffaella Carrà. Con la sola ed unica regina della televisione italiana ha condiviso gioie e dolori, ma anche il successo. “Lei mi ha lasciato tanti ricordi e tante sfumature. C’era sintonia… ” – ha confessato l’artista a pochi giorni dalla morte della Carrà.

Non solo, Zero ha anche aggiunto: “quando viene a mancare una persona come lei, alla quale esiste un attaccamento così forte, persino negli ambienti e nei modi di lavoro, credo sia una perdita incolmabile. Questo per me rappresenta un vuoto davvero difficile da riempire: rimane una grande bellezza, il vantaggio di avere condiviso momenti tanto superlativi. Questo mi consente di andare ancora in scena per rappresentare anche lei e Gigi Proietti, in quanto la loro assenza intendo proteggerla”. Un’assenza che si fa sentire forte e chiara nella vita dell’artista romano che non perde mai occasione di ricordare la sua grande amica Raffa!

