Renato Zero imitato da Armando Cesarano/ Il ritorno a Tali e Quali 2022

Armando Cesarano torna da protagonista a Tali e Quali Edizione 2022 di Carlo Conti per imitare Renato Zero. A tre anni dal grande successo, il ristoratore riveste i panni del re dei sorcini e siamo certi sarà nuovamente ‘grande’. Durante la messa in onda di “Tali e Quali 2019”, il ristoratore si era presentato nelle vesti di Renato Zero conquistando la giuria e il pubblico del varietà di Rai1. La sua imitazione di Renato Zero, infatti, era stata ‘tale e quale’ con tanto di complimenti da parte di Giorgio Panariello che si era perfino commosso. Le movenze, la voce e la postura: tutto in Armando facevano pensare a Renato Zero! “Somiglianza del maestro davvero incredibile. Le movenze erano identiche, la voce molto somigliante. È stato bello vedere anche Giorgio Panariello emozionato nel seguire l’interpretazione. Bravo” il commento di Giorgio Panariello visibilmente commosso.

Vincitore Tali e Quali Show 2022, classifica 2a puntata/ Ivano è Vasco, favorito?

Un plebiscito di consensi e complimenti anche sui social dove si leggevano frasi: “è stato bravissimo proprio identico nel canto e nei gesti”, “Eccezionale!!!! Identico in tutto e per tutto”, “Tale e quale al grande Renato, nei movimenti è strepitoso”. Fino a “giuro che io, nella maggior parte dei casi, ho serie difficoltà nel capire se é il vero Renato Zero o Panariello. Comunque CHAPEAU al nuovo imitatore”.

Giuliano Sangiorgi, imitazione Tali e Quali/ Un'interpretazione 'Senza Fiato'?

Chi è Armando Cesarano, imitatore di Renato Zero

Un successo senza precedenti per Armando Cesarano imitatore di Renato Zero durante la sua prima apparizione a Tali e Quali 2019. A tre anni esatti il ristoratore di Gragnano è pronto a tornare sul palcoscenico del varietà “Tali e Quali Edizione 2022” per bissare il successo della prima volta! La prima imitazione è stata applaudita da tutti: critica e pubblico. Ma chi è davvero Armando? Originario di Gragnano, piccolo paese in provincia di Napoli famoso per il panuozzo, Armando lavora nel ristorante di famiglia.

Il mondo della musica e dello spettacolo sono sempre stati una sua grande passione, visto che Armando ha partecipato a diversi programmi trasmesso su emittenti locali. Conosciuto con il nome d’arte di Nando de Renà, proprio per la sua somiglianza a Renato Zero, l’imitatore è pronto per riproporsi sul palco di Tali e Quali. Sarà lui il vincitore della seconda puntata?

Vasco Rossi, imitazione Tali e Quali/ Cavallo di battaglia di tanti imitatori celebri

© RIPRODUZIONE RISERVATA