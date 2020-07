Renato Zero/ La rottura con Loredana Bertè e quell’episodio del 1996 (Techetechetè)

Renato Zero uno dei protagonisti della puntata di oggi, sabato 25 luglio, di Techetechetè, il celebre programma composto da filmati e spezzoni di archivio tratti dal tesoro dalle teche della RAI. Un appuntamento imperdibile per i fan dell’artista romano classe 1950. Per i ‘sorcini’ quella di questa sera l’occasione di riscoprire il proprio beniamino, rivedendo alcune esibizioni significative della sua carriera. Ampio spazio quindi ai pezzi più amati di sempre di Renato Zero, come “I Migliori anni della nostra Vita”, “Mi Vendo”, “Come mi vorresti”. Inevitabile lo scottante tema legato all’amicizia con Loredana Bertè, ormai finita per via di una spiacevole ed infinita battaglia legale. Ricordiamo che i due artisti avevano mosso insieme i primi passi nel mondo della musica, formando con Mia Martini un trio magico. Poi una rottura che ancora oggi fa male agli appassionati dei due artisti.

Renato Zero, perché ha rotto con Loredana Berté?

Come detto Loredana Bertè e Renato Zero sono stati a lungo dei grandi amici. Un brusco ed improvviso litigio li ha poi portati ad una separazione, che ancora oggi fa gridare scalpore. Tra i due ci sono ancora parecchie ruggini e molte ferite non sono state rimarginate, sebbene l’episodio scatenante della lite risalga al lontano 1996. All’epoca, infatti, la cantante ha accusato il fraterno amico di averle sottratto i diritti di alcune canzoni da lei realizzate, scatenando una battaglia legale che ha portato a varie richieste di risarcimento danni. Tuttavia, nella puntata di questa sera di Techetechetè, prevarranno i momenti magici della carriera del mitico Renato Zero. Un artista che a suo modo è sempre sulla cresta dell’onda, come confermano gli attestati di stima dei fan e delle iniziative che lo riguardano indirettamente. Come la serata tributo all’Eliopoli Summer con una serata interamente dedicata al cantante romano, con un’appassionata tribute band pronta ad esibirsi sul palco.



