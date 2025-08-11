Renato Zero ricorda quando prese le parti di Mia Martini, facendole da garante per partecipare al festival di Sanremo: "So io cosa ho firmato..."

Renato Zero è sempre stato molto legato a Mia Martini e, per tanti anni, anche a Loredana Bertè. Con quest’ultima, i rapporti sembrano essersi deteriorati per motivi mai del tutto chiariti, mentre per quanto riguarda Mia Martini, l’artista romano fu uno dei pochi a credere ciecamente in lei. In una intervista rilasciata qualche tempo fa al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, Renato Zero ha confidato di aver fatto da garante per Mia Martini, l’anno in cui si prese la sua rivincita al Festival di Sanremo con il brano capolavoro Almeno tu nell’universo.

Non era un periodo facile per la cantante, che era ormai subissata dalle critiche e travolta da voci indecorose. Fu spiacevole vivere quell’atmosfera, ma Renato Zero non si fece intimidire e decise di appoggiarla con tutta la sua forza, firmando un documento in cui si assumeva ogni responsabilità su tutto ciò che sarebbe potuto accadere sul palco, durante l’esibizione di Mia Martini.

Renato Zero, le dicerie aberranti su Mia Martini e quella volta che fece da garante per proteggerla

Insomma, aneddoti agghiaccianti sul passato complicato di Mia Martini, che si ritrovò ai margini della musica per colpa di assurde dicerie sul suo conto. “Qualcuno mi disse che se firmavo e che se fosse crollato il teatro, anche io stavo li. E io ho firmato la carta, che purtroppo non ho più con me. Ma so io cosa ho firmato, per far salire Mimì su quel palcoscenico”, il racconto choc di Renato Zero.

L’intuizione del cantante romano, ad ogni modo, fu vincente, perché Mia Martini ottenne riscontri straordinari con un brano che ancora oggi è molto amato. Fa però riflettere l’atteggiamento e il pregiudizio che, evidentemente, anche e soprattutto gli addetti ai lavori avevano nei suoi confronti.

