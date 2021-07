Renato Zero, Loredana Berté e Mia Martini: sodalizio e crisi / “Eravamo un trio troppo spinto”

Renato Zero, Loredana Bertè e Mia Martini: l’amicizia e la crisi

Loredana Berté e Mia Martini e il sodalizio artistico con Renato Zero. Per tantissimi anni sono stati un trio inseparabile come ha raccontato lo stesso Renato Zero durante l’intervista rilasciata a Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”. “Penso che con le case discografiche avrebbero avuto più successo tre alieni. Eravamo un trio tutt’altro che moderato” ha rivelato Zero condividendo con i telespettatori un bellissimo ricordo che tanto è piaciuto al pubblico italiano. L’amicizia tra Mimì, Loredana e Renato inizia dopo il 1965, anno in cui i genitori della sorelle Bertè si separano e la madre decide di lasciare Bagnara Calabra per trasferirsi a Roma con le figlie.

“Il periodo di Roma è stato il più felice della mia vita” racconterà molti anni dopo proprio Loredana Bertè. Sono gli anni del Piper Club, lo storico locale ideato dal produttore discografico Alberigo Crocetta che vede la Bertè muovere i primi passi come ballerina, mentre Mia Martini conquista il suo primo contratto discografico. A restare piacevolmente colpito dalla sua voce è proprio Alberigo Crocetta che le procura il primo contratto con RCA Italiana.

Renato Zero: “io, Loredana Bertè e Mia Martini eravamo tre alieni”

Durante questi anni le sorelle Bertè conoscono Renato Zero con cui instaurano un bellissimo rapporto di amicizia e un sodalizio artistico. Tutti e tre sognano di sfondare nel mondo della musica e così cominciano a girare l’Italia. Dopo Roma, Mia, Renato e Loredana partono per il nord sperando in un contratto discografico, ma sono tante le porte in faccia. “Tre alieni avrebbero avuto più successo. Eravamo troppo spinti. Mimì, con le maxi gonne e le bombette, che io e Mimì portavamo regolarmente, perchè era un copricapo che ci piaceva tanto, e Loredana con le minigonne strepitose. E poi io qualche gonna me la sono fatta sfuggire… eravamo un trio tutt’altro che moderato!” – ha raccontato anni dopo la Bertè. Il successo però arriva per tutti e tre, ma arriva anche la fine della loro amicizia. Una crisi che non tocca l’amicizia tra Renato Zero e Mia Martini interrotta solo dalla morte, mentre con la Bertè c’è di mezzo una denuncia per alcune canzoni registrate dall’artista negli studi di Fonopoli, a Roma, studi di proprietà proprio di Renato Zero.

