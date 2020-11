RENATO ZERO/ “Maradona? La solitudine complice della sua dipartita” (Domenica in)

È appena uscito Volume 1, ‘terzo’ capitolo (a dispetto del titolo) della trilogia di dischi che Renato Zero ha fatto uscire nell’arco di tre mesi. Uno al mese, in sostanza, a partire dal 30 settembre, giorno del suo settantesimo compleanno, che ha voluto festeggiare facendo lui un regalo ai suoi fan. Per la gioia ulteriore dei sorcini, Zero sarà ospite oggi a Domenica in, dove presenterà l’ultimo album facente parte del suo ambizioso progetto. Questa la ragione che l’ha spinto ad approntarlo: “Perché sapevo che quest’opera avrebbe dovuto sopperire anche alle distanze che questo mostro, il Covid, ci ha imposto”, dichiara in un’intervista all’Ansa del 27 novembre. “Mi è sembrato di fornire al pubblico la ricetta per riempire quei vuoi di solitudine indotta”. ‘Solitudine’ anche dal punto di vista artistico e ‘degli’ artisti: “Immagino a fatica di potere essere un Don Chisciotte”, confida, accusando indirettamente le radio di non rendergli la giusta considerazione. E aggiunge: “Quando vieni da una stagione prolifica di talenti e cantautori e fatichi ad avere corrispettivo di confronto, questo distacco ti crea imbarazzo. Ma continuerò a offrire la mia partecipazione e il mio talento che con un certo tipo di impegno che mi sono ritrovato”.

Renato Zero parla del suo nuovo album: “L’amore è il tema principale”

Quanto ai temi delle canzoni, Renato Zero anticipa che “l’amore è presente in tutte le tracce, quello per la musica e quello per il pubblico”. “Tutto si può coniugare attraverso l’amore. Se manca, è difficile anche comunicare. Nell’amore c’è disponibilità”. A proposito di amore e di affetti, il cantautore ne approfitta per far cenno al suo rapporto con Maradona, scomparso mercoledì: “Pur non avendolo conosciuto, è come fosse mio cugino, grazie ai racconti del mio amico Gianni Minà. Le persone che danno con generosità meritano di essere ricordate. Un grande, ma più si è grandi, più si è soli. E la sua solitudine è stata complice della sua dipartita”. Lui, per contro, non si sente solo: “Ho famiglia numerosa, ho un figlio con due nipoti di 15 e 16 anni. Ringrazio di essere ben corredato di affetti. In qualche misura è sufficiente a colmare le piccole distanze fra la professione e la mia zona affettiva”. Di sicuro, però, percepisce tutta la distanza con il suo pubblico, che è impossibilitato a incontrare per via dell’attuale situazione di emergenza sanitaria: “Ma io lavoro”, precisa, “non solo sul palco o in sala di registrazione, anche in taxi o in parco: ovunque sia possibile soffermarmi su qualcosa non posso fare a meno di tirare fuori la penna e scrivere”.



