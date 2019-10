Renato Zero, nuovo album Zero il folle/ “Riaccendo la follia perchè la vita bacia…”

Venerdì 4 ottobre, Renato Zero torna sulla scena musicale con il nuovo album dal titolo “Zero il folle”. A 69 anni, con 50 anni di carriera e oltre 500 canzoni alle spalle, dopo aver fatto regalato al proprio pubblico delle vere poesie, Renato Zero dimostra di non aver ancora esaurito la sua vena artistica e di avere ancora molto da raccontare. Zero il folle è composto da tredici canzoni ed è stato registrato a Londra con un produttore Trevor Horn, con cui Zero aveva già collaborato nel 2013 per il disco “Amo“. Con il nuovo album, Renato Zero riaccende il sacro fuoco della follia: “Qualcuno prima o poi – racconta l’artista come scrive il TgCom24 – avrebbe dovuto riaccendere il sacro fuoco della follia! Una follia bella. Sana. Contagiosa! In un mondo non più tondo. Ma troppo quadrato ed impostato“. Tanti i temi affrontati nel nuovo lavoro come l’ecologia, i social, ma anche l’importanza del sesso per procreare. Quello di Zero il folle è un Renato nuovo, attento ai tempi che cambiano e desideroso di esporre il proprio pensiero attraverso la musica come ha sempre fatto.

RENATO ZERO, NUOVO ALBUM ZERO IL FOLLE: “SONO NATO FOLLE E DA ALLORA…”

Nel corso della sua vita e della sua carriera, Renato Zero ha sperimentato e dettato mode e, nonostante abbia da poco compiuto 69 anni, non ha alcuna intenzione di rinunciare a quella follia che gli ha permesso di conquistare il successo e trasformare la passione per la musica in un vero lavoro. Quella follia che l’artista spera che abbiano anche i giovani di oggi per poter costruire il proprio futuro. “Questo è un mondo privo di sorprese e di cambiamenti significativi – dice -. Io sono folle dal 30 Settembre del 1950. E da allora non ho mai smesso di esercitare ‘la professione’. Grazie anticipatamente a chi mi offrirà ancora stupore e nuovi spunti per il mio diario di bordo. A chi insomma, riaccenderà la ‘miccia’. La rivoluzione è possibile e necessaria ogni santo giorno. Le mie canzoni sono rumorose da sempre… Sono certo perciò che il mondo grazie a quelli come noi ritornerà a girare con fantasia ed eccentricità! E fissatevelo bene in mente: la vita bacia i folli!!!”. Oltre ai tredici brani inediti, l’album contiene anche quattro cover che rappresentano chi è Renato.

RENATO ZERO, NUOVO TOUR

Con il nuovo album “Zero il folle”, Renato Zero si appresta anche a tornare a cantare dal vivo. Il cantautore, infatti, partirà in tour per portare la propria musica in giro per l’Italia. Il tour partirà il 1° novembre da Roma dove, in totale, terrà sei concerti i cui biglietti sono già introvabili. Ecco tutte le date del tour:

1 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

3 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

4 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

6 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

8 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

9 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

14 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

15 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

18 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

19 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

7 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

15 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

12 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

18 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

19 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

23 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

25 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

26 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)





© RIPRODUZIONE RISERVATA