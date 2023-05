Renato Zero “Ultimo raccomandato? Gli avrei fatto un torto”/ “Nelle sue canzoni c’era sostanza”

Ultimo: il rapporto con Renato Zero

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, nella recente intervista al Corriere della Sera ha parlato del suo rapporto con Renato Zero. La madre del cantautore, infatti, è sempre stata una grande “sorcina”, ovvero una fan di Zero. “Quando il fratello di mamma, zio Ciro, ha avuto un grave problema di salute, Renato gli è stato vicino anche se non lo conosceva: andò a trovarlo in ospedale, citofonava a casa per sapere come andava”, ha raccontato Ultimo ad Aldo Cazzullo.

Poi ha rivelato di aver chiesto consigli all’artista all’inizio della sua carriera: “Una delle volte che ho provato ad andare a Sanremo Giovani, ho fatto chiedere a Renato se voleva sentire la canzone […] Mi mandò un sms bellissimo: ‘Io non posso influire sulla commissione, ma anche se potessi non lo farei. È come quando vedi in vetrina un vestito bellissimo, e lo vuoi a tutti i costi. Con il tempo troverai le risposte”. Non era banale che un grande come lui si occupasse di un pischello come me”. Lo scorso marzo, in occasione della tappa romanza “Zero a Zero”, Renato Zero ha invitato Ultimo a salire sul palco.

Renato Zero: “Ultimo? Nelle sue canzoni c’era sostanza”

Dopo le dichiarazioni di Ultimo, Renato Zero è stato a sua volta intervistato dal Corriere della Sera, a cui ha raccontato come è nata l’amicizia con la famiglia del giovane cantautore romano, iniziata quando lo zio e la mamma di Ultimo si sono presentati a casa sua: “Sento suonare il citofono ma non vedo chi c’è al cancello. Allora mi trasformo in una finta domestica filippina: “Il signore non c’è vuole lasciare detto a me?”. Risposta:“Mi chiamo Anna, sono qui con mio fratello Ciro che domani deve operarsi e voleva salutare Renato per farsi coraggio”. A quel punto ho “congedato” la fantomatica filippina, li ho fatti entrare in casa e non sono più usciti dalla mia vita”. Poi ha parlato del suo rapporto con Niccolò a cui ha detto dei consigli perché “nelle sue canzoni c’era sostanza”. Ma quando Ultimo gli ha chiesto un aiuto per Sanremo Giovani, Zero ha rifiutato: “L’Italia brilla di geni e grandi figure, ma si perde dietro alla raccomandazione, ai mezzucci per guadagnare un posto in classifica… La forza di noi artisti è guadagnarci il pane, convincendo gli altri a sceglierci. Per questo a Ultimo ho detto: “Non ti farei un favore ad aiutarti e non me lo farei nemmeno io”…”, ha raccontato Renato Zero al Corriere della Sera.

