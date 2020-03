Renault 4 stracolma di bagagli/ Video: dalla Francia a Catania sfidando coronavirus

La Renault 4 stracolma di bagagli che dalla Francia è arrivata in Sicilia, ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Per chi non la conoscesse, la Renault 4 è un’auto molto in voga negli anni ’70, e che per il ventennio successivo è stata venduta moltissimo anche in Italia, utilizzata soprattutto nella sua versione “van” dai panettieri per trasportare appunto il pane appena sfornato. La Renault 4 di cui sopra è partita dalla Francia e dopo un lunghissimo viaggio ha attraversato tutta l’Italia, giungendo fino ad Aci Castello, in provincia di Catania. Un’automobile che è stata più volte fotografata e filmata nel corso del suo lungo viaggio, stracolma di bagagli, con valigie, borse e sacchetti, stipati un po’ ovunque. Se qualcuno avrà sorriso nel vedere le immagini di queste ore, diversa è stata la reazione del sindaco di Messina, Cateno De Luca, furioso per i continui sbarchi in Sicilia in piena emergenza coronavirus.

RENAULT 4 DALLA FRANCIA A CATANIA: SOTTOPOSTI A TAMPONE, SONO NEGATIVI

“Dal Viminale hanno detto – le parole del numero uno messinese via Ansa – che chi è sbarcato domenica aveva le giuste certificazioni allora me le forniscano. Mi dicano ad esempio di quella Renault 4 che noi dopo abbiamo fermato dopo l’arrivo e dove c’erano artisti di strada: che motivo impellente avevano di venire dalla Francia in Sicilia in questo momento e dove si sono messi in auto quarantena? Aspetto che qui venga un rappresentante dello Stato che trovi una soluzione”. A bordo della Renault 4, come anticipato da De Luca, vi era un gruppo di artisti francesi, che attraverso apposito video su Facebook hanno voluto fare un po’ di chiarezza. Da quanto emerso, pare che gli stessi si siano trovati in forti difficoltà economiche dopo il lockdown, e di conseguenza hanno deciso di trasferirsi in Sicilia dove li ospitano degli amici spagnoli. Inoltre sono già stati sottoposti a tampone, che stando a quanto affermato è risultato essere negativo. I transalpini sono stati bloccati per tre giorni a Reggio, dopo di che sono riusciti a traghettare.





