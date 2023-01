Rendimento oro 2023/ Porto sicuro contro l’inflazione: cosa fare per salvare denaro

Se il rendimento dell’oro nel 2023 ottiene lo stesso risultato del 2022, allora è un porto sicuro anche per combattere l’inflazione. Chiaramente, con tutte le conseguenze che ci portiamo sul cambio dollaro – euro, ottenendo – seppur poca e contenuta – una svalutazione.

Poco tempo fa le nostre previsioni sul trend dell’oro erano positive (e lo sono tutt’ora). Nel 2022 la sua quotazione è stata chiusa a 1.823 dollari, poco più del precedente risultato che era poco meno di 1.800 dollari. Un rialzo molto contenuto, ma pur sempre importante visto il periodo storico che stiamo vivendo.

Rendimento oro nel 2023: che cosa aspettarsi?

Stando alle ultime dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale. il rendimento dell’oro nel 2023 sembrerebbe portare ancora più sicurezza agli investitori e a coloro che vorrebbero proteggere il denaro dall’inflazione. Questo si traduce palesemente in un possibile trend rialzista dell’oncia.

I motivi di questa previsione sono molteplici: molti investitori starebbero evitando come la peste il mercato delle obbligazioni (dato il periodo di recessione economica europea ed internazionale), e conseguenzialmente l’oro rafforza maggiormente il suo potere come bene rifugio.

Una considerazione importante anche sul lungo periodo, che favorirebbe positivamente la crescita dell’oro. L’Asia invece, vorrebbe sganciarsi dal vincolo del “dollaro”, ecco perché negli ultimi anni abbiamo assistito ad una accelerata dell’acquisto al metallo.

A confermare il possibile trend è il desiderio della Cina (seconda potenza economica per eccellenza a livello mondiale) di rafforzare questo fenomeno di “dedollarizzazione” degli scambi finanziari e commerciali in tutto il mondo.

Oro a parte, un rendimento coi fiocchi è stato ottenuto dall’argento, che ha chiuso l’anno 2022 toccando quasi i 24 dollari, rispetto ai 22,40$ dell’anno precedente (2021). Se il rialzo in dollari è stato interessante, +6,5% quello in euro lo è stato molto di più: +13%.

Se le condizioni non cambiano, il rendimento dell’oro nel 2023 registrerà solo trend positivi. In questo periodo la preoccupazione era quella che i capitali delle due commodities (oro e argento), scendesse. Ma a salvare la loro discesa sono state le banche centrali, che hanno ripreso ad acquistare in quantità enormi.

