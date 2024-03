Renegade – Un osso troppo duro, Rete 4/ Trama e cast del film con Terence Hill e figlio Ross (29 marzo 2024)

La trama del film Renegade – Un osso troppo duro: un road movie ecologista

In Renegade – Un osso troppo duro, le strade polverose dell’America vengono attraversate da un uomo pacifico a cavallo. È Renegade Luke, insieme al suo fido cavallo Joe Brown. Un ragazzino di quattordici anni è sulle sue tracce perché ha un importante messaggio da recapitargli. Il padre, Moose, vecchio amico d’armi di Luke, è stato ingiustamente incarcerato in Arizona, nella cittadina di Green Heaven, quindi ha bisogno del suo aiuto.

Inizia così l’avventura di Renegade Luke, vicino a questo ragazzo ribelle e impulsivo che chilometro dopo chilometro si affezionerà sempre di più a lui.

Ma arrivare a Green Heaven risulta estremamente difficile. I due vengono attaccati diverse volte e per di più vengono raggiunti da alcuni avvocati che offrono loro denaro per rinunciare all’impresa.

Luke capisce che qualcosa non va. Scopre che un uomo senza scrupoli di nome Lawson vuole comprare Green Heaven per espandere i suoi affari, e desidera comprare anche l’appezzamento di terreno appartenente a Moose, il padre del ragazzo. Ma c’è di più. Viene a scoprire che Lawson altri non è che l’ex capitano di Moose e Luke, un uomo avido e arrivista, pronto a tutto pur di raggiungere ricchezza e potere, ed è proprio lui che con un inganno è riuscito a far incarcerare Moose.

Lawson cercherà di uccidere Luke e il giovane ragazzo, ma nel viaggio i due si sono fatti molti amici, e saranno proprio questi, che correranno in aiuto dei protagonisti per porre fine agli atti disonesti di Lawson.

Renegade – Un osso troppo duro, diretto da E. B. Clucher

Venerdì 29 marzo, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,45, verrà trasmesso il film del 1987 di genere avventura Renegade – Un osso troppo duro. La pellicola è diretta da E.B. Clucher, uno pseudonimo dietro al quale si nasconde Enzo Barboni, noto per aver girato moltissimi film con Terence Hill e Bud Spencer, come i mitici Lo chiamavano Trinità…, I due superpiedi quasi piatti e molti altri.

Il protagonista del film.Renegade – Un osso troppo duro è proprio Terence Hill, nome d’arte di Mario Girotti, famoso per aver formato una longeva coppia artistica insieme all’attore Bud Spencer. Con lui ha girato alcuni film appartenenti al genere avventura e spaghetti-western, ed è stato protagonista della fiction italiana nelle serie di successo Don Matteo e A un passo dal cielo. Completano il cast del film.Renegade – Un osso troppo duro, Robert Francis Vaughn, volto noto al mondo dello spettacolo americano che ha preso parte a grandi pellicole, fino a vincere un Oscar (categoria: miglior attore non protagonista) con il film I segreti di Filadelfia e Ross Hill, attore morto precocemente- e figlio di Terence Hill– che ha partecipato alle riprese della serie TV Lucky Luke e a Don Camillo.

