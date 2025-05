Renegade – Un osso troppo duro, film su Rete 4 con Terence Hill

Venerdì 2 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, l’action comedy intitolata Renegade – Un osso troppo duro.

Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 1987 da Paloma Films e Cinecittà diretto da E.B. Clucher, ovvero Enzo Barboni, film maker che ha girato numerosi progetti cinematografici con protagonista la coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill come Lo chiamavano Trinità… e I due superpiedi quasi piatti. Le musiche sono composte da Mauro Paoluzzi (che nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi della musica italiana come Gianna Nannini, Mina e Roberto Vecchioni) e Gary Rossington, fondatore della band rock Lynyrd Skynyrd.

Nei panni di Luke “Renegade” Mantie troviamo proprio Terence Hill, alias Mario Girotti, uno dei volti iconici del genere spaghetti western e che dal 2000 al 2022 ha preso parte alla fiction Rai Don Matteo. Al suo fianco il giovane Ross Hill, figlio adottivo del protagonista, e Robert Vaughn, attore statunitense candidato agli Oscar per la sua interpretazione ne I segreti di Filadelfia” (1960). Nel cast anche: Joe Krieg, Luigi Bonos, Carolyne Jacobs e Norman Bowler.

La trama del film Renegade – Un osso troppo duro: un road movie ricco di avventure e amici

Renegade – Un osso troppo duro racconta la storia di Renegade Luke (Terence Hill) un uomo che sta attraversando in modo pacifico le selvagge terre americane in compagnia del suo fidato destriero Joe Brown. Durante il suo viaggio, Renegade viene intercettato da un ragazzino che ha il compito di consegnargli un messaggio molto importante: suo padre, un uomo di nome Moose che in passato ha combattuto fianco a fianco con Renegade, è stato arrestato con una falsa accusa e ha bisogno del suo intervento.

Renegade parte, così, per raggiungere la località di Green Heaven, in Arizona, e giorno dopo giorno si affeziona sempre di più al giovane Matt “Ricamino”. Durante il tragitto, però, i due devono superare non poche difficoltà e vengono anche avvicinati da un gruppo di avvocati pronti a offrire loro una bella somma di denaro se rinunceranno alla difesa di Moose.

Ben presto Renegade scopre che dietro l’arresto dell’amico vi è un certo Lawson, ex capitano dei due uomini, tanto ricco quanto spietato, intenzionato a mettere le mani sulla proprietà terriera del suo sottoposto. Sarà proprio Lawson a tentare di uccidere il protagonista e il suo giovane compagno di viaggio, ma ciò che non può immaginare è che i numerosi amici che i due si sono fatti durante il viaggio saranno pronti a correre in loro aiuto per fermare il piano criminale dell’uomo.