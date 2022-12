Renegades Commando d’assalto/ Su Italia 1 il film con Sullivan Stapleton

Renegades Commando d’assalto, film di Italia 1 diretto da Steven Quale

Renegades Commando d’assalto è un film del 2017 di genere azione e thriller, che andrà in onda oggi, 12 dicembre, su Italia 1 a partire dalle 21.25. È stato diretto da Steven Quale e prodotto da Luc Besson e da Christopher Lambert. Si tratta di un’opera cinematografica, che ha tratto ispirazione dal film di guerra I guerrieri del 1970 e fa riferimento alla trama di Three Kings del 1999.

Il film Renegades Commando d’assalto è stato distribuito dalla compagnia M2 Pictures, la sceneggiatura è stata curata da Richard Wenk e da Luc Besson e la fotografia da Brian Pearson. Il montaggio e la scenografia sono stati rispettivamente affidati a Florent Vassault, a Kara Lindstrom e a Evelyne Tissandier. Tra gli attori principali che fanno parte del cast ci sono Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh, Dimitri Leonidas e Clemens Schick.

Renegades Commando d’assalto, la trama del film

Leggiamo la trama di Renegades Commando d’assalto. Al termine della Seconda Guerra Mondiale nell’agosto del 1944 i nazisti vogliono nascondere dei lingotti d’oro appartenenti alla Francia presso un villaggio della Jugoslavia, massacrando coloro che vi abitano, tranne un ragazzo giovane. I partigiani del posto lo trovano e fanno esplodere una diga per fare affogare i nazisti sopraggiunti, di conseguenza viene sommerso anche il villaggio e il tesoro nascosto.

Nel 1995 una squadra americana si trova in missione presso Sarajevo per combattere la guerra in Bosnia, sopraggiungendo per la cattura di un criminale di guerra serbo. Coloro che partecipano alla missione fingono di essere una troupe di giornalisti per attirare il nemico, ma finiscono per combattere con le milizie serbe. Dunque si scatena un grande caos, per il quale il comando americano è furioso ed era previsto che la missione fosse segreta. Intanto un membro del gruppo di militari americani conosce Lara Simic, nipote del giovane sopravvissuto 50 anni prima al massacro, e se ne innamora.

Lara chiede aiuto ai militari per il recupero dei lingotti d’oro, il cui ricavato andrebbe speso per la ricostruzione della Bosnia. Mentre i militari cercano di recuperare sott’acqua i lingotti, vengono sorpresi da membri della milizia serba, ma alla fine riusciranno a recuperarli.











