Renegades – Commando d’assalto/ Video, su Italia 1 il film con Sylvia Hoeks

Renegades – Commando d’assalto andrà in onda oggi, venerdì 21 febbraio, su Italia 1 alle 21.20. Il titolo originale è Renegades ed è un film d’azione del 2017 diretto dal regista di Final Destination 5, Steven Quale. Si ispira alla pellicola I guerrieri del 1970 e Il protagonista è interpretato da Sullivan Stapletons, già protagonista del colossal 300- L’alba di un impero. Nel cast troviamo inoltre Charlie Bewley, il vampiro Demetri nella saga Twilight, la bellissima Sylvia Hoeks, che proprio in quell’anno lavorerà anche nel film blade Runner 2049, e J. K. Simmons, volto noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a due serie tv crime di successo: Law & Order – I due volti della giustizia e The closer.

Renegades – Commando d’assalto, la trama del film

Ecco la trama di Renegades – Commando d’assalto. Una squadra di Navy Seals è in missione di pace vicino alla città di Sarajevo durante la guerra in Bosnia. Nonostante compiano azioni spettacolari, come catturare generali accusati di crimini di guerra, sentono che le loro capacità sono sprecate e di voler fare di più. Il team incontra quindi una cameriera che racconta la storia di un tesoro, originario della Francia, sottratto dai nazisti, che doveva essere restituito alla popolazione alla fine della seconda guerra mondiale e che invece giace a distanza di decenni in una banca, all’interno di una città completamente sul fondo di un lago. I soldati decidono quindi, senza avere alcuna autorizzazione, di partire in questa nuova missione, sia per arricchirsi e sia per restituire una parte dei lingotti alla cameriera che promette di utilizzarlo per ricostruire la città dopo la guerra. Compieranno azioni eclatanti, che porteranno non poco trambusto, per cercare di portare a termine questa missione in una sola notte e restituire i lingotti d’oro, prima di essere annientati dai nemici o radiati dai propri superiori.

