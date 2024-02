Renga e Nek a Sanremo 2024 con “Pazzo di te” video / Il web boccia: “una noia mortale!”

Renga e Nek, “Pazzo di te” a Sanremo 2024: piovono critiche sui social “i peggiori”

Renga e Nek tornano in gara per la prima volta insieme durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazzo di te”. Dopo una vittoria per Renga e un secondo posto per Nek, la loro partecipazione in “coppia” non ha sortito l’effetto sperato. Il brano, infatti, accompagnato anche un videoclip girato a Monza, non è stato premiato dalla giuria della sala stampa visto che non sono finiti nella TOP FIVE, per intenderci le cinque canzoni più votate durante la prima serata. Non è dato sapere la loro posizione in classifica, visto che la provvisoria completa con tutti e 30 i big sarà svelata solo durante la finale di sabato 10 febbraio, ma il feedaback del pubblico dei social non premia i due cantautori. Sono davvero tantissimi i commenti negativi da parte del popolo dei social con messaggio anche forti. A cominciare da un utente che ha scritto: “Renga e Nek ormai siete pronti per la pubblicità in cui trovate delle scuse per andare a pisci*re dai”, mentre un altro ha trovato di gran lunga più incisivo il cane della banda dei carabinieri della Fanfara rispetto alla loro presenza sul palcoscenico del Teatro Ariston.

“Renga e nek.. fa già ridere così.. i peggiori in assoluto. Di una noia mortale” – scrive un utente dopo l’esibizione dei due cantanti con un altro che, senza giri di parole, sentenzia “Renga e Nek due pal*e detto sinceramente!”. Il web boccia quasi in toto la performance dei due: “Oddio mi sono distratta e l’ho ascoltata quasi tutta. Una noia mortale, confermo il 4 che gli ho dato ieri sera perché anche basta. #Sanremo2024” – scrive una ascoltatrice.

Renga e Nek non convincono con “Pazzo di te” a Sanremo 2024

Pazzo di te, la canzone presentata in gara da Renga e Nek al Festival di Sanremo 2024 non ha convinto il pubblico. Sui social piovono critiche verso i due cantautori che hanno rastrellato davvero pochi commenti positivi. Leggendo i commenti e i tweet dei telespettatori sono davvero in tanti quelli che hanno bocciato la loro canzone. “Singolarmente cercano di portare la pagnotta a casa, insieme sono sterili e la porta non la vedono neanche standoci dentro” – ha scritto un utente, mentre un altro critica la scelta del brano presentato in gara “Nek e #Renga hanno una canzone che boh, potevano fare molto meglio”.

Per fortuna non mancano dei commenti positivi di alcuni fan della coppia. “A me piacciono pure Nek e Renga (mi ricordano forse di quando ero giovane 😂)” – scrive un utente nostalgica, mentre un’altra fa eco “non so voi ma io rimango innamorata di Renga e Nek #Sanremo2024”. C’è anche chi fa una critica costruttiva: “in realtà Nek da solo non mi dispiace e la voce di Renga qui sembra meno fastidiosa del solito, ma resta una banale canzone d’amore da dimenticare subito. Potete anche scrivere i vostri cognomi accanto e senza virgola, ma non sarete mai Colapesce Dimartino”. Una cosa è certa: Renga e Nek non sono tra i papabili vincitori di questa 74esima edizione del Festival!

“Pazzo di te” a Sanremo 2024, ecco il video della prima serata

