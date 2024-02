RENGA E NEK, FINALE SANREMO 2024/ “Pazzo di te” sprofonda in classifica ma…

Pazzo di te sprofonda in classifica: Renga e Nek solo 26esimi, ma…

Renga e Nek ripartono dal ventiseiesimo posto in classifica in questa finale di Sanremo 2024. Sono però i primi ad esibirsi, con il codice 01. Prima di esibirsi, la coppia esprime grande entusiasmo per essere coloro i quali apriranno la finale. Il duo si trova nei bassifondi della classifica, una posizione che può certamente essere migliorata nel corso della serata ma che conferma i numeri non esaltanti su Spotify. La tendenza sembra questa, anche se il brano risulta tutto sommato orecchiabile e godibile. Manca l’effetto wow ma forse meriterebbe qualcosina in più, rispetto al ventiseiesimo posto. Vedremo se con il televoto, i fan della coppia riusciranno a risollevare Renga e Nek, a questo punto a caccia di un piazzamento più godibile.

Renga e Nek pronti a giocarsi le proprie carte nella finale di Sanremo 2024 con il brano Pazzo di te: riusciranno a scalare la classifica?

Questa sera, sabato 10 febbraio, va in scena la finale del Festival di Sanremo 2024. Renga e Nek tornano sul palco dell’Ariston con il brano Pazzo di te, una canzone che non sembra aver lasciato il segno in questa kermesse. E’ dunque mancato l’effetto wow in una canzone che il duo ha descritto come tradizionale, per cantare un amore puro, anziché gli amori tossici. Un’idea interessante, tutto sommato, anche se il risultato non è stato particolarmente azzeccato.

I fedelissimi di Renga e Nek, ovviamente, hanno dato ottimi feedback sul pezzo portato a Sanremo dalla coppia, ma lo stesso riscontro non è arrivato dal resto del pubblico. La canzone, infatti, è rimasta fuori dalla top five nelle prime due serate. E la notizia peggiore è arrivata da Spotify, dove Pazzo di Te si trova sul fondo della classifica, esattamente al penultimo posto. Difficilissimo, quindi, scalare la graduatoria in questa puntata finale.

Renga e Nek, quando l’amicizia non basta: Pazzo di te delude a Sanremo 2024

Per molti fan Renga e Nek hanno comunque dato un contributo importante a questo Festival, con la loro amicizia e la loro voce. Il tipo di canzone, come dicevamo, non ha bucato durante la kermesse, ma di fatto consolida il legame artistico tra i due cantanti, sempre più proiettati ad una collaborazione di lungo periodo.

“Prima di tutto siamo due amici. Abbiamo approfondito la nostra conoscenza durante il periodo del trio (insieme a Max Pezzali, ndr) e lì si è cementata quest’amicizia, una bella amicizia, vera e sincera”, hanno detto all’unisono in un passaggio a Radio Kiss Kiss qualche mese fa. Adesso, con la forza dell’amicizia, proveranno a godersi la finale del Festival di Sanremo 2024 e scalare una classifica che di certo non li vede vicini ai vertici.











