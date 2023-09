Reni “umanizzati” impiantati nei maiali/ Lo studio: combinazione di cellule umane e animali

Gli scienziati hanno coltivato reni umanizzati nei maiali: la ricerca prevedeva la creazione di embrioni chimerici di maiale umano contenenti una combinazione di cellule umane e di maiale. Questi sono stati poi trasferiti in madri surrogate di maiali, è stato dimostrato che gli embrioni in via di sviluppo avevano reni che contenevano principalmente cellule umane, segnando la prima volta che gli scienziati hanno coltivato un organo solido umanizzato all’interno di un altro animale. “Organi di ratto sono stati prodotti nei topi e organi di topo sono stati prodotti nei ratti, ma i precedenti tentativi di far crescere organi umani nei maiali non hanno avuto successo”, ha spiegato l’autore senior Liangxue Lai, dell’Istituto di biomedicina e salute di Guangzhou, Accademia cinese delle Scienze e dell’Università di Wuyi.

“Il nostro approccio migliora l’integrazione delle cellule umane nei tessuti riceventi e ci consente di coltivare organi umani nei maiali”. Come sottolineato dal The Guardian, i reni non erano del tutto umani poiché includevano sistema vascolare e nervi costituiti principalmente da cellule di maiale, il che significa che non potevano essere utilizzati per i trapianti nella loro forma attuale. La sfida di creare un organo interamente umano potrebbe essere realizzata con le attuali tecniche di ingegneria genetica in futuro.

Cellule umane nei maiali: lo studio

Il professor Dusko Ilic, uno scienziato specializzato in cellule staminali del King’s College di Londra, non è stato coinvolto nella ricerca, ha spiegato che ci saranno applicazioni cliniche nel prossimo futuro. “Come hanno ammesso gli autori, ci sono molte sfide”, ha detto. “Questo approccio si rivelerà la soluzione definitiva? Solo il tempo può dare la risposta”. A parte i reni, gli embrioni erano costituiti prevalentemente da cellule di maiale, con pochissime cellule umane nel cervello o nel sistema nervoso centrale. Un cervello umanizzato rappresenta una seria preoccupazione etica per la ricerca: nel Regno Unito è consentito introdurre cellule embrionali umane in embrioni animali, ma gli embrioni non possono essere impiantati in una madre animale per un ulteriore sviluppo.

I precedenti tentativi di questo tipo sono falliti perché le cellule suine tendono a superare le cellule umane durante lo sviluppo. Per gli scienziati, per poter incubare un rene completamente umano all’interno di un maiale ci vorranno probabilmente molti anni. “Probabilmente avremmo bisogno di progettare i maiali in un modo molto più complesso e questo comporta anche alcune sfide aggiuntive”, ha spiegato Miguel Esteban, anche lui dell’istituto di Guangzhou e autore senior. Consentire ai nervi e al sistema vascolare umano di svilupparsi all’interno dell’organo bersaglio senza che le cellule nervose si sviluppino nel sistema nervoso centrale è una sfida per la scienza, per poter creare un cervello umanizzato.











