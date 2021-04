Renio, fratello e papà Anna Valle/ “Loro ci sono sempre stati, mia mamma Marisa…”

Il legame di Anna Valle con la sua famiglia è davvero molto forte anche se l’attrice di certo non vanta un’infanzia facile. Dopo aver vissuto a Ladispoli nel Lazio, Anna si è trasferita a Lentini a causa della separazione dei suoi genitori. In Sicilia viveva così con la madre Marisa Ferrante e la sorella Antonella. Nel Lazio è invece rimasto il suo papà e suo fratello Renio, con il quale ha oggi un bel rapporto nonostante siano rimasti lontani per molto tempo. Una situazione della quale Anna Valle ha parlato qualche tempo fa, in un’intervista al settimanale Vero: “Non sono cresciuta certo in un’isola felice. Da bambina non avrei voluto che i miei si separassero e non soffrissero”. Tuttavia ha tenuto a precisare che i suoi genitori, nonostante la separazione, non hanno mai fatto mancare nulla a lei e ai suoi fratelli: “Loro ci sono sempre stati e ci han fatto sentire il loro amore e la loro presenza – ha detto l’attrice intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo -. (…) Sicuramente ci hanno insegnato a essere presenti per i propri figli, parlare, raccontare cose”, ha dichiarato l’attrice.

