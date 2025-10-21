Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato il film "Rental Family", che uscirà nelle sale solamente a inizio 2026

In tempi di crisi della famiglia come istituzione e nucleo sociale, non è la prima volta che capita di vedere film in cui persone sole “affittano” attori per farsi una famiglia, seppure solo virtuale. A sondarne il fenomeno nella sua natura di commercio e impresa è stato Werner Herzog con un docudrama del 2019, Family Romance LLC.

Non è dato sapere quanto consapevolmente, da quel racconto e dalla realtà che raccontava, nasce Rental Family, presentato alla Festa del Cinema di Roma prima dell’uscita in sala a gennaio ’26.

Il film, scritto e diretto da Hikari (regista giapponese, ma di formazione statunitense, all’opera seconda), racconta di un attore in difficoltà (Brendan Fraser), trasferitosi in Giappone per lavorare in serie tv, figurazioni e spot, che viene ingaggiato da un’agenzia che manda i suoi attori a interpretare familiari, amici o persone care a chi ne fa richiesta. Così tra un finto padre per una ragazzina e un presunto giornalista chiamato per intervistare un vecchio attore in declino, l’uomo scopre il sottile confine che rende vera la finzione.

Hikari sceglie la via della commedia malinconica, dalle sfumature drammatiche per raccontare il posto della famiglia e dei rapporti umani in una società altamente competitiva come quella giapponese, in cui le gerarchie sociali e di genere, il pragmatismo lavorativo e il dominio del prestigio annullano lo spazio per i sentimenti: Rental Family, da questa constatazione sociologica, fa partire il paradosso per cui la finzione è l’unico modo per riempire i vuoti affettivi di un mondo che vuole i sentimenti ma non è disposto a pagarne il prezzo.

Essendo prodotto dagli Usa, il film inscena in filigrana uno scontro tra pensiero Usa e Giappone, con un tono vagamente paternalistico e giudicante, tralasciando i numerosi dubbi morali e umani che dal film potrebbero scaturire; perché ciò che interessa al film e alla regista è l’impatto emotivo delle vicende narrate, al limite tra la compostezza nipponica e il gusto mélo occidentale, una semplificazione per permettere a un pubblico ampio di apprezzare.

Da questo punto di vista Rental Family non fallisce, seppure sembri un’operazione un po’ facile e limitata, anche dal punto cinematografico, grazie a un certo tatto nella scrittura e soprattutto alla naturale empatia di Fraser, uno a cui vorresti bene anche nel bel mezzo di un disastro provocato da lui stesso, e al cast nipponico che lo accompagna senza mai perdere un colpo.

