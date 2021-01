“Renzi a casa”, storia di Giuseppe Conte (poi rimossa)/ Profilo Facebook hackerato?

Il profilo Facebook del premier Giuseppe Conte è stato hackerato? La domanda è d’obbligo in base a quanto accaduto nelle ultime ore, con la crisi di governo aperta. È comparsa, infatti, una “storia” del presidente del Consiglio contro Matteo Renzi che rimandava ad un link molto particolare. Ma andiamo con ordine. Il contenuto della “storia”, che ovviamente poi è stata rimossa, mostrava il premier e Matteo Renzi con il seguente messaggio: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo”. Inoltre, compariva un link tramite lo “swipe up” con cui si accedeva alla pagina del gruppo pubblico “Conte premier – Renzi a casa!”.

Questo gruppo risulta essere amministrato da “Infopolitica”, una pagina di agenzia media-stampa che rimanda ad un sito internet “informazione vera” che però risulta inesistente. La “storia” non è rimasta a lungo online, ma non poteva passare inosservata. Non è escluso, dunque, che il profilo Facebook di Giuseppe Conte sia stato hackerato, anche se al momento non ci sono certezze.

GIUSEPPE CONTE E IL GIALLO DELLA STORIA SU RENZI

Lo staff media di Palazzo Chigi ha negato di aver pubblicato la “storia” in questione in cui si rimanda al gruppo sopraccitato. “Stiamo facendo verifiche per capire cosa è successo, ma io e il mio staff siamo estranei alla cosa”, ha spiegato Dario Adamo, responsabile media, ai microfoni dell’AdnKronos. Quel che è preoccupante è che qualcuno possa essersi allora impossessato della pagina social del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per condividere una “storia” tramite l’account privato e certificato di Facebook. Come evidenziato da Il Giornale, il gruppo a cui rimandava il link è stato creato proprio nella giornata di oggi, 14 gennaio 2021, tra le 10 e le 11 del mattino, con l’obiettivo di arrivare a 10mila iscritti. “G. Conte Premier. Italia viva a casa. Arriviamo a 10mila iscritti, invitiamo tutti i nostri amici di Facebook”, si legge infatti in uno dei messaggi in evidenza sul gruppo social. Ancor più eloquente il messaggio firmato da Infopolitica contro Matteo Renzi e poi cancellato: “È partita ora la campagna a supporto di Conte per mandare Renzi a casa. Serve l’aiuto di tutti. Invitate altri amici in questo gruppo. Arriviamo a 10mila iscritti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA