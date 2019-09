Renzi, addio al Pd ufficiale/ “Dem non saranno in grado di rispondere a Salvini”

E’ ufficiale la scissione dell’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, dal Partito Democratico. Come già anticipato nelle scorse ore, l’ex Premier è definitivamente uscito dai Dem e oggi ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica per provare a spiegare i motivi di questo divorzio: “Oggi il Pd – sostiene l’ex sindaco di Firenze – è un insieme di correnti. E temo che non sarà in grado da solo di rispondere alle aggressioni di Salvini e alla difficile convivenza con i 5S”. Renzi sarà seguito da altri esponenti democratici non convinti dalla recente alleanza con il Movimento 5 Stelle: “I parlamentari che mi seguiranno saranno una trentina – ammette – più o meno. Non dico che c’è un numero chiuso, ma quasi. I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana – continua – e saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l’alibi di dire che non controlla i gruppi Pd perché saranno “derenzizzati”.

RENZI, ADDIO AL PD UFFICIALE

Secondo Renzi, che lunedì ha telefonato al premier Conte per informarlo in merito alla scissione, e nel contempo, dare pieno sostegno al governo, grazie a questo divorzio “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l’ho detto anche a Conte. Dunque l’operazione è un bene per tutti, come osservato da Goffredo Bettini. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Il ragionamento è più ampio e sarà nel Paese, non solo nei palazzi”. Obiettivo di Renzi sarà quello fin da subito di combattere il populismo cattivo, “Abbiamo fatto un capolavoro tattico mettendo in minoranza Salvini con gli strumenti della democrazia parlamentare. Ma il populismo cattivo che esprime non è battuto e va sconfitto nella società. E credo che le liturgie di un Pd organizzato scientificamente in correnti e impegnato in una faticosa e autoreferenziale ricerca dell’unità come bene supremo non funzionino più”. Un pensiero infine sul segretario generale Zingaretti, con cui l’ex presidente del consiglio ammette di non avere alcun problema: “Abbiamo sempre discusso e abbiamo sempre mantenuto toni di civiltà personali. Qui c’è un fatto politico. Il Pd nasce come grande intuizione di un partito all’americana capace di riconoscersi in un leader carismatico e fondato sulle primarie. Chi ha tentato di interpretare questo ruolo è stato sconfitto dal fuoco amico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA