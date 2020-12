Renzi/ “Conte vs Salvini alle elezioni? Franceschini bluffa, si occupi di cultura”

Matteo Renzi non archivia la possibile crisi di Governo e manda un messaggio al premier Conte. Intervenuto ai microfoni de L’aria che tira, il leader di Italia Viva ha spiegato: «Stiamo parlando di una massa di soldi che non torneranno mai più. Tante volte usiamo il termine “piano Marshall”. Ma così tanti soldi dall’Europa non li avevamo mai visti, è più di un piano Marshall. La domanda è: li vogliamo sprecare? Se buttiamo via questa occasione non andiamo da nessuna parte».

«Ci avevano detto che sul Recovery eravamo politici e che facevamo polemiche assurde. Ora ci danno ragione. Sono contento di questo», ha aggiunto Renzi, che ha poi commentato così la proposta di Dario Franceschini, ministro della Cultura, su uno scontro Conte-Salvini alle elezioni: «Franceschini sta bluffando come si fa nelle partite di poker in politica, ma qui non c’è niente da giocare. Noi vogliamo dare una mano a spendere questi soldi, ma se non li spendi c’è un intero settore che va in crisi».

MATTEO RENZI: “RITIRO MINISTRO IV ANCORA SUL TAVOLO”

Matteo Renzi ha poi confermato che il ritiro dei ministri di Italia Viva è ancora sul tavolo: «Tutto è ancora sul tavolo: noi abbiamo posto un problema di metodo e di merito. Sul metodo ci hanno dato ragione. Il problema di merito dipende da se siamo d’accordo o no. Sulla sanità non penso che sia andato tutto bene, qualcosa non ha funzionato. Perché l’Italia ha fatto più morti di tutti i Paesi europei? Bisogna mettere più soldi in sanità, per questo dobbiamo usare il Mes: noi abbiamo dimostrato di avere bisogno di soldi».

Poi una battuta sul futuro del presidente del Consiglio: «Penso che Conte debba decidere cosa fare del futuro: ha fatto un anno da premier con Salvini e secondo me non hanno fatto bene. Poi è arrivato il Conte-bis e c’è stata la pandemia, tutto è stato in funzione di questa terribile vicenda. Ora bisogna capire cosa fare del futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA