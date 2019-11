Renzi, inchiesta ex Fondazione Open/ “Riciclaggio e articolazione partito politico”

Dopo le prime avvisaglie negli scorsi mesi, si allarga l’inchiesta sulla Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 e nata per sostenere le principali iniziative politiche di Matteo Renzi (dalle primarie alla Leopolda): sono in corso fin da questa mattina perquisizioni a Firenze e in altre 10 città e secondo quanto appreso da Adnkronos sarebbe la diretta conseguenza di quanto avvenuto a settembre quando venne indagato Alberto Bianchi, avvocato di Firenze, amico dell’ex Premier ed ex Presidente della Fondazione. Secondo la procura di Firenze, l’operazione politica nata inizialmente per sostenere l’ex sindaco oggi leader di Italia Viva vedrebbe ipotesi di reato di traffico di influenze: i pm di Firenze ora però indagano anche per reati di violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici. Le perquisizioni vedono impegnati gli uomini della Guardia di Finanza nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena, oltre ovviamente a Firenze.

VASTA INCHIESTA SULLA FONDAZIONE OPEN: RENZI, LEOPOLDA E…

Ad essere perquisiti e in vista di possibili indagini approfondite sarebbero imprenditori o rappresentanti legali di società i cui nomi risultano tra i finanziatori della ex Fondazione Open. Le due campagne delle Primarie Pd, l’ascesa da sindaco a Premier e le diverse edizioni della Leopolda: queste spese sono al centro delle indagini, con l’ipotesi dei pm che punta tutto sulla posizione azione della Fondazione Open come «articolazione di partito politico». In particolare, segnala l’Ansa, l’azione in stile partito della Fondazione renziana sarebbe «ravvisata dalla Procura anche dalla presenza di ricevute di versamento da parte di alcuni parlamentari. Al tempo stesso la Fondazione Open avrebbe anche rimborsato spese a parlamentari». Il conteggio dei reati ipotizzati – ancora senza emissione di avvisi di garanzia – vede traffico di influenze illecite, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali. Coinvolte nell’indagine anche le campagne elettorali per il referendum costituzionale del 2016 e per le convention di Renzi sia prima che durante il periodo a Palazzo Chigi.

