Renzi “non faccio cadere il Governo ”/ Pd-M5s “basta ultimatum da Italia Viva”

Dopo lo scambio tutt’altro che “sereno” tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi nelle scorse ore, oggi il leader di Italia Viva interverrà nella intervista domenicale di Lucia Annunziata per “In mezz’ora” e con ogni probabilità tornerà di nuovo sui temi scottanti della Manovra, dell’aumento da evitare per l’Iva e dalle politiche di appiattimento delle tasse e non di aumenti, come criticato dall’ex Premier nei confronti del suo stesso Governo. In una lunga intervista a “La Stampa” Renzi anticipa i temi del pomeriggio e spiega come non abbia alcuna intenzione di far cadere il Governo Conte, nonostante gli screzi: «Noi non siamo contro il Governo, ma siamo contro l’aumento delle tasse – spiega Matteo Renzi – Questo Governo del resto nasce proprio per non aumentare l’Iva, no?. Noi parliamo di tasse, di asili nido, di edilizia scolastica, di posti di lavoro. Discutere di queste cose non significa litigare: significa fare politica». Sulla carta, l’ex Segretario dem spera che questo Governo possa durare molto, «può dare tranquillità ai mercati, riportare lo spread sotto i 100 punti base, accompagnare la nuova fase europea. Il Governo lavori, non apra polemiche. Il mio suggerimento al premier è quello di lavorare sui dossier: ieri sarebbe stato più opportuno parlare di Alitalia, Trieste o servizi segreti. Non di me».

IRA PD E DI MAIO CONTRO RENZI “BASTA ULTIMATUM”

Non è però bastata la promessa di non far mancare i voti in Aula al Premier Conte, da Pd, LeU e M5s sono giunte parecchie critiche agli “ultimatum” lanciati da Italia Viva in questa ultima settimana: il vicesegretario dem Andrea Orlando attacca a muso duro «Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: non vanno lanciati, sennò si sfascia tutto. Chi mette in discussione la tenuta di questo governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale del Paese». Dopo aver di fatto paragonato Renzi a Salvini nella maniera di contrastare il Governo, Orlando conclude «Non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice ‘devi fare questo, altrimenti…’. Altrimenti cosa?». È poi il turno anche di Luigi Di Maio che con Renzi non è mai stato certamente “tenero”: «Sui giornali leggo troppi annunci. Prima facciamo le cose poi diciamole. Stiamo lavorando alla legge di bilancio? Scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi facciamo tutte le interviste che volete. Questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annunciano qualcosa». Parla a Renzi ma anche al Ministro Speranza che parla di abolizione del superticket in Sanità, sostenuto dallo stesso Zingaretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA