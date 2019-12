Renzi “prestito da 700mila euro reso grazie a Lucio Presta”/ Ancora ombre sulla casa?

L’Espresso torna con un nuovo capitolo dell’inchiesta avviata lo scorso novembre e relativa a Matteo Renzi ed al presunto prestito da 700 mila euro ricevuto dalla madre dell’imprenditore Riccardo Maestrelli, colui che ha finanziato la fondazione Open. Soldi usati dall’ex segretario del Pd, ora Italia Viva, per acquistare la sua nuova casa a Firenze un anno fa, poco dopo la nascita del governo Conte 1. Ciò era emerso dai documenti consultati da L’Espresso relativi a quello che definisce “l’intrigo che avvolge la casa di Matteo Renzi”. L’ex segretario Pd aveva prontamente replicato tuonando: “Ho restituito tutto, denuncerò L’Espresso per violazione del segreto bancario”. Oggi però, nell’edizione online prosegue l’inchiesta secondo la quale ci sarebbero ancora troppe ombre dietro la vicenda. Il leader di Italia Viva, nelle scorse settimane aveva spiegato di aver restituito i 700 mila euro appena “perfezionata la vendita della vecchia villa”. Eppure, sempre secondo L’Espresso, le date non tornerebbero e soprattutto, il prestito sarebbe stato restituito con i guadagni del documentario “Firenze secondo me”. Si tratterebbe di quasi mezzo milione di euro pagato dalla società dell’agente dei Vip Lucio Presta che lo ha prodotto.

RENZI “PRESTITO DA 700MILA EURO RESO GRAZIE A LUCIO PRESTA”: INCHIESTA DE L’ESPRESSO

Matteo Renzi ha davvero restituito il prestito grazie a Lucio Presta? Secondo L’Espresso i bonifici derivanti dal documentario prodotto dalla società Arcobaleno Tre coprirebbero per due terzi il prestito offerto dal generoso imprenditore Riccardo Maestrelli, nonché grande finanziatore della renziana fondazione Open. Il documentario sarebbe poi stato acquistato da Discovery Italia per meno di 20 mila euro ovvero una somma “22 volte inferiore a quella versata da Presta sui conti del senatore Matteo Renzi”. Ma come mai la società del celebre agente avrebbe dato all’ex premier un compenso così elevato? “Troppi soldi a Matteo? Se lo volevo, dovevo trattare”, ha replicato l’impresario televisivo. Nel nuovo numero del giornale in edicola dal prossimo 22 dicembre, saranno ricostruiti attraverso documenti inediti, i flussi di denaro tra Renzi e Presta, scoprendo come sul contro della Arcobaleno Tre, nel 2018 sarebbero arrivati oltre 13 milioni di euro, soldi che Presta avrebbe realizzato principalmente con una società controllata da Mediaset di Silvio Berlusconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA