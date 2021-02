Renzi querela Casalino dopo accusa omofobia/ Ma Rocco smentisce “nessuna intervista”

Matteo Renzi avrebbe querelato Rocco Casalino. A scriverlo è il quotidiano Il Messaggero, come ripreso anche da Dagospia e Libero Quotidiano. Un gesto che confermerebbe come i rapporti tra l’ex portavoce di Conte ed il leader di Italia Viva non siano particolarmente sereni. Proprio nei giorni scorsi, Casalino nel commentare i pessimi rapporti con Renzi in una intervista al Foglio aveva detto: “C’entra l’omofobia ovviamente, è chiaro”. Un’accusa, quella mossa al leader di Iv che non sarebbe affatto piaciuta al punto che nella giornata di ieri avrebbe deciso di querelare Casalino.

Nella medesima giornata, scrive Libero Quotidiano, il capo ufficio stampa ed ex gieffino faceva sapere che “In queste ore non ho rilasciato nessuna intervista né dato dichiarazioni alla stampa, quindi ogni virgolettato che mi viene attribuito non è in alcun modo riconducibile al mio pensiero”, smentendo quindi la presunta intervista al Foglio.

RENZI QUERELA CASALINO DOPO ACCUSE DI OMOFOBIA

Lo stesso quotidiano tra gli altri virgolettati aveva anche aggiunto, attribuendoli sempre a Casalino: “In politica non c’è il buono e il cattivo. Ci sono gli interessi. E Renzi è stato bravo. D’altra parte col 2 per cento dove andava? Ora ha una possibilità di salvezza”. Quelle rilasciate al Foglio da Rocco Casalino sarebbero state confessioni “informali” che adesso però potrebbero metterlo nei guai soprattutto dopo la decisione di Matteo Renzi di querelarlo dopo le sue esternazioni (a questo punto presunte) contenenti accuse di omofobia a lui dirette. I rapporti tra i due sarebbero così pessimi che, come aggiunge Il Messaggero, il leader di Italia Viva sarebbe arrivato perfino a chiederne il licenziamento. Libero Quotidiano, inoltre, ribadisce come i rapporti tra Casalino e Renzi si sarebbero ulteriormente inaspriti “dopo lo strappo con cui Italia Viva ha costretto Giuseppe Conte a dimettersi. E, di conseguenza, il portavoce del premier uscire da Palazzo Chigi”.



