Renzi: “Riaprire fabbriche e scuole”/ Coronavirus, scienziati lo stroncano: “Follia”

Emergenza coronavirus, Matteo Renzi lancia la proposta: riapriare fabbriche e scuole, ma il mondo scientifico e gran parte di quello politico è tutt’altro che d’accordo. «Questo virus ci farà ancora male. Non per settimane, per mesi e mesi. Il vaccino non c`è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due…», le parole del leader di Italia Viva ai microfoni di Avvenire: «Perché non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere uno o due anni con il virus». Poi, la sua idea per fare ripartire il Paese: «Serve un piano per la riapertura. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le messe. Sì, non ci scambieremo il segno della pace ma torneremo a messa. O almeno a fare l’adorazione insieme».

“RIAPRIRE L’ITALIA”: RENZI NELLA BUFERA

Come riporta Repubblica, non è tardata ad arrivare la replica di Pierluigi Lopalco, dell’Università di Pisa e presidente del pato trasversale per la scienza: «Dobbiamo essere cauti, come facciamo a riaprire le scuole se non abbiamo dati né certezze? Non diamo false illusioni e speranze». Netto anche Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità: «Non possiamo tenere l’Italia chiusa per sempre, ma occorre vedere prima gli effetti delle misure importanti messe in campo dal governo. Poi si possono studiare provvedimenti magari ‘stop and go’ o misure complementari». Infine, Carlo Calenda in tackle su Twitter: «Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione è poco seria. Potremo riaprire quando la curva inizierà a flettere seriamente. Altrimenti il lockdown sarà stato inutile e dovremo riapplicarlo al primo riaccendersi di un focolaio».



