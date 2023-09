Renzi si candida alle elezioni europee/ Lancia la lista “Il Centro”: “Maggioranza Ursula non ha alternative”

Matteo Renzi si mette in gioco. Il leader di Italia Viva ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee in programma nel 2024. Ma non solo: ha reso nota la nascita del brand “Il Centro”. “Ho detto che non saremo soli e abbiamo 9 mesi per presentare il nostro progetto”, le parole dell’ex primo ministro in conferenza stampa: “In questo scenario il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Il primo a mettersi in gioco sarò io, e lo farò candidandomi al Parlamento europeo”.

L’ambizione di Renzi è quella di rendere “Il Centro” decisivo per fare le carte, soffermandosi sullo spazio politico “affascinante” nel quale infilarsi. L’obiettivo è quello di rubare voti a Forza Italia e Partito Democratico. Una riflessione sul futuro del governo europeo: “La maggioranza Ursula non ha alternative. Noi partiamo dalla nostra casa che è Renew Europe, poi io scommetto su maggioranza da Ppe a socialisti, senza Afd ed estremisti di sinistra, senza Vox e senza il 5 Stelle”.

La nuova sfida di Renzi

Renzi si è detto contrario a una possibile intesa tra Ppe e conservatori, per poi rilanciare le aspettative di Italia Viva. Il partito non lascia ma raddoppia, ha promesso Renzi: “Noi facciamo opposizione alla seconda, perché facciamo opposizione alla maggioranza e ci tocca fare anche opposizione a un’opposizione imbarazzante. Se Giorgia Meloni porta all’elezione diretta del premier, io certo che la voto, perché è la nostra proposta. Così come Nordio, se fa la riforma della giustizia, io certo che la voto”. Nel corso della sua analisi, Renzi ha bocciato severamente l’esecutivo: “Il mio giudizio personale è che il governo sta fallendo: il governo è in retromarcia e l’opposizione in folle”. Una battuta anche su Calenda, sottolineando di non aver alcun tipo di ostilità nei suoi confronti: “L’ho voluto viceministro quando era rimasto fuori dal Parlamento. Poi l’ho voluto ambasciatore, poi ministro. Da parte mia c’è pieno rispetto. Auguri e buon lavoro ad Azione e Calenda”.

