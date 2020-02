Renzi vs Conte, crisi Governo/ Prescrizione e Milleproroghe: ‘guerra’ tra Iv, Pd e M5

La settimana di “fuoco” appena passata per il Governo Conte-2 potrebbe essere addirittura superata da quella appena iniziata vedendo gli appuntamenti una tenda che potrebbe acuire la distanza-frattura tra Matteo Renzi e la compagine giallorossa: la riforma sulla prescrizione, la sfiducia a Bonafede e gli “sgambetti” a distanza tra Italia Viva, Pd e M5s rappresentano un punto di estrema fragilità per l’esecutivo e i punti in agenda nei prossimi giorni potrebbero anche peggiorare la situazione. «La crisi? Dipende da Conte», spiga la Ministra dell’Agricoltura, renziana, Teresa Bellanova: dopo la Enews di ieri del leader che ha rigettato l’ipotesi di “pattuglie responsabili” pronte a lasciare Italia Viva per sostenere il Governo Conte-ter, a Palazzo Chigi è arrivata una “timida” smentita. La fragilità della tenuta si è però vista ieri sera ad esempio sul tavolo della Sicurezza: i sui Decreti Salvini ancora non c’è margine di accordo tra Pd e M5s e il leader in pectore Vito Crimi ha risposto punto su punto alle intenzioni del Ministro Lamorgese «I decreti sicurezza sono stati concepiti sulla scorta di una esigenza reale, per affrontare e risolvere criticità a tutti evidenti. Tornare indietro vanificherebbe i positivi risultati ottenuti». Niente modifica, così come per ora non si riesce a trovare la quadra sulla prescrizione; ieri Morassut (Pd) ha lanciato una “mano d’intesa” per provare a cambiare le regole della prescrizione, venendo incontro ai renziani ma mandando su tutte le furie i grillini.

CRISI GOVERNO: TUTTI I “NODI” TRA PD, RENZI E M5S

La situazione è caldissima e potrebbe divenire esplosiva se si aggiungono le difficoltà della maggioranza di Governo anche sul Decreto Milleproroghe: dopo la crescita esponenziale dei decreti inseriti nelle Commissioni, serve stringere i tempi visto che deve essere convertito in legge entro fine febbraio onde evitare di dover ricominciare tutto da capo. Una sorta di “Manovra bis” che vedrà nel giro di pochissimi giorni testi blindati in Parlamento per provare la quadra finale: stamattina il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Milleproroghe e, sebbene non vi siano problemi di numeri a Montecitorio, è già un primo test importante per capire se e come voteranno i renziani la fiducia in vista dei numeri ben più “caotici” per Conte al Senato. Riassumendo: distanza sulle modifiche ai Decreti Sicurezza, possibile distanza sul Milleproroghe e semi-rottura sulla prescrizione. La sfida è tutt’altro che “conclusa”, come garantisce il renziano Marattin questa mattina al Foglio: «Noi siamo serafici come non mai. Però bisogna verificare se questa esperienza può proseguire o meno. Noi ancora ci crediamo, ma l’esistenza delle condizioni per andare avanti devono essere verificate nei prossimi giorni». Per il deputato di Italia Viva «Che si fa su prescrizione e autostrade, temi niente affatto risolti ma solo rimandati? E quali saranno le priorità della legge di bilancio 2021? Ricordo che il Def va scritto entro il 10 aprile. E su acqua pubblica e chiusure domenicali dobbiamo aspettarci lo stesso atteggiamento acchiappa-slogan da parte del M5s? Il family act può finalmente partire o dobbiamo ancora perdere tempo?». La guerra è tutt’altro che “conclusa”..

© RIPRODUZIONE RISERVATA