Renzo Arbore svela perché non ha mai avuto figli: "Argomento chiuso dopo l'aborto di Mara Venier"

Uno dei più grandi showman italiani, Renzo Arbore, torna a parlare e racconta la sua vita in un libro che promette davvero scintille e sorprese. Il noto attore si è messo a nudo, scavando nella sua vita e svelando alcuni momenti molto importanti, dei punti di svolta tra carriera e vita privata che lo hanno segnato molto nel profondo. Tornando alla sua storia vissuta con Mara Venier, Renzo Arbore ha colto l’occasione per raccontare un segreto a lungo custodito nei cassetti della sua vita:

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ "Al mio fianco nelle delusioni e nei trionfi"

“Ho sempre avuto una gran paura di avere un figlio non sano – ammette Arbore – un cugino che ho amato tantissimo, Carletto, che aveva un deficit che lo faceva sembrare mentalmente un bimbo di sei anni. Così, quando Mara abortì, per me è come se l’argomento si fosse chiuso per sempre” ha svelato Renzo Arbore a riguardo. Un argomento molto delicato e rimasto a lungo protetto dallo stesso cantante in anni di onorata carriera e di una vita davvero colma di avvenimenti.

Gabriele Greco, marito di Noemi e figli/ Il sogno di diventare genitori

Renzo Arbore e la storia con Mara Venier

Tra i grandi amori della sua vita, il cantante e showman non dimentica gli anni felici vissuti al fianco di Mara Venier. Una storia poi finita, ma che non ha impedito ai due di conservare un legame molto speciale nel corso degli anni:

“Insieme abbiamo fatto tanti viaggi, sia in Italia e sia all’estero. Anche a Miami, dove per anni ho avuto una casa nello stesso palazzo di Mike Bongiorno” ha ricordato Renzo Arbore che al fianco dell’attuale padrona di casa di Domenica In ha vissuto molti momenti speciali e iconici, rimasti nel suo cuore. E riguardo a Lory Del Santo, Arbore ha ricordato: “Stava insieme con me e Luciano De Crescenzo”.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini e figli/ "Abbiamo superato insieme tutte le crisi"