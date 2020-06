RENZO ARBORE/ “Dopo Mariangela Melato non ho più amato. A Mara Venier dico…”

Pubblicità

Renzo Arbore ospite di Mara Venier a Domenica In. Non una prima volta per il cantautore foggiano, che da quando la padrona di casa è tornata ad essere “la signora della domenica” di Rai Uno più volte è intervenuto a conferma dell’affetto e della stima reciproca tra i due. Ma di cosa parleranno Mara Venier e Renzo Arbore? Con ogni probabilità il discorso cadrà su STRIMINZITIC SHOW, il nuovo atteso programma con cui Renzo tornerà lunedì 8 giugno in prime time. Lo show, che si snoderà nell’arco di 21 puntate, ad eccezione di quella inaugurale, andrà in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata. Arbore ripercorrerà i momenti più belli e curiosi del suo repertorio televisivo, mettendo mano direttamente al proprio archivio personale. Il perché del titolo? Da ricondurre alla volontà di mettere fin da subito in chiaro le cose: lo spettatore non si aspetti lo show del sabato sera, la scena si volge infatti dal salotto di casa Arbore.

RENZO ARBORE: “DOPO MARIANGELA MELATO NON HO PIU’ AMATO”

E chissà che Mara Venier non decida di stuzzicare Renzo Arbore sull’invito a cena che gli avrebbe rivolto per parlare delle ragioni che portarono alla rottura della loro storia d’amore negli anni Novanta. Il cantautore foggiano, interpellato da Oggi al riguardo, ha subito lasciato intendere che si tratti di una boutade: “Ma è una sua invenzione (ride, ndr)! Se mi invita, sarò felicissimo di andarci. Ma non lo sappiamo nemmeno noi, perché ci lasciammo: ci sono cose che succedono senza un motivo”. Nel cuore di Arbore continua ad esserci Mariangela Melato: “Da quando non c’è più Mariangela Melato non ho più amato. Dopo di lei, non posso più. La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele. Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari. È una fortuna che devo finire di meritarmi”.



