C’eravamo tanto amati. E’ il caso di Renzo Arbore e Mara Venier che hanno vissuto una lunga storia d’amore durata ben 12 anni fino al 1997. La presenza di Arbore è stato determinante nella carriera della conduttrice diventata la regina della Domenica In di Raiuno. Fu proprio lo showman ad avere il guizzo di consigliarle di fare il popolare contenitore della domenica di Raiuno. “Di solito cucinava lui, io ero la sua aiutante” – ricorda Mara Venier che un giorno si sente dire da Renzo – “tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio”.

Nicola Carraro, chi è il marito Mara Venier/ Lei: "siamo legati da 24 anni: è l'amore della mia vita"

Un consiglio che ha cambiato la vita della Venier che è diventata non solo la conduttrice di Domenica In, ma anche la regina del popolare contenitore di Raiuno. Un successo che le è però costato davvero tanto per quanto concerne la vita privata ed affettiva.

Renzo Arbore e la storia con Mara Venier: lei confessa sulla fine del loro rapporto “Ci siamo amati lasciandoci”

12 anni d’amore tra Renzo Arbore e la ex compagna Mara Venier. Nel 1997 la coppia annuncia la fine della loro lunga relazione, ma i due sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto. “Ci siamo amati lasciandoci” – ha confessato la Venier dalla pagine di Vanity Fair che parlando del sentimento che nutre per Renzo Arbore lo descrive come una forma d’amore differente, un legame forte. “Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui” – ha detto la conduttrice che non perde occasione di manifestare il suo infinito affetto all’ex compagno a cui deve tutto.

Mara Venier ex mariti e flirt/ Francesco Ferracini a Pier Paolo Capponi fino con Armand Assante

Proprio in occasione di una puntata speciale di Domenica In, Mara Venier l’ha voluto fortemente come ospite per dirgli una volta ancora “grazie”. “Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a Renzo” – ha detto la zia Mara che non nasconde quanto Arbore sia stato importante nella sua vita personale ed artistica. “Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti tragici, come la perdita di nostro figlio, nel ’90, quando ero incinta di cinque mesi e mezzo” – ha confessato la Venier.