Renzo Arbore, gag “hot” con Mara Venier/ “Non ballonzolare, avvicina il microfono o…”

Renzo Arbore è il primo ospite della ventinovesima puntata di “Domenica In“, il programma condotto con grande successo da Mara Venier. Lo showman si collega dalla propria abitazione per raccontare come sta trascorrendo questo periodo di quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. “Sto a casa, collegato con FaceTime” – dice Arbore che poi racconta “ho provviste vecchie come tu sai”. Allora la Venier rivela al pubblico: “non ne parliamo, una mattina gli chiedo ‘hai un pò di latte’ e vado nella credenza e aveva un latte scaduto da 11 anni'”. La conduttrice, ex fidanzata storica della showman lo invita a stare in casa: “fai bene a stare a casa, il virus non entra, ma attento a quello che mangi”. Arbore prontamente risponde alla zia Mara: “sono un’esperto di cibo scaduti, surgelati e cibi in scatola” che lo incalza dicendo “del resto uno scapolone non può fare così”. Lo showman conferma di essere single e scapolo: “certo, sono esperto di cucina per single. Mangio dello zampone che ho comprato a Natale, mangio dei pesci che avevo comprato tempo fa e che ho congelato, sughetti congelati”.

Renzo Arbore: la gag sul microfono imbarazza Mara Venier

Renzo Arbore poi racconta l’iniziativa lanciata sui suoi profili social: “regalo cinque sorrisi da Napoli, sketch per far sorridere il pubblico in questo periodo così difficile”. Poi Mara Venier lancia la canzone “Resto a casa” nata da un’idea di Casagrande, ma subito dopo il filmato Arbore in diretta si è reso protagonista di una piccola gag hot: “Voglio darti un consiglio, si abbassa quando balletti. Non ballonzolare, avvicina il microfono, mettilo più in alto!”. La padrona di casa allora ha replicato, visibilmente imbarazzata a senza abbassare la guardia: “sei tu che sei sordo e non mi senti”. Una gag in pieno stile Mara Venier con lo showman che in collegamento da casa scherza nel tentativo di far sorridere in un momento come quello attuale: “stai fingendo di parlare, conosco questa gag”. Sul finale poi la Venier lancia un servizio con Renzo Arbore e Massimo Troisi, a cui lo showman dedica un bellissimo pensiero: “con Massimo Troisi ci siamo divertiti, un personaggio straordinario, un amico, umanamente era fantastico. Durante tutta la vacanza a Firenze ci inventammo tante di quelle stupidaggini che un giorno le racconterò”.



