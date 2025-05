La vita sentimentale di Renzo Arbore, da qualche tempo a questa parte, sembra piuttosto tranquilla e serena. Non è chiaro se oggi ci sia una compagna nella sua vita, ma di sicuro è circondato dall’amore e dall’affetto di tanti amici. La sua ultima storia d’amore più importante è stata con l’attrice Mariangela Melato, la donna con cui ha vissuto grandi emozioni in epoche differenti. I due si incontrarono e innamorarono per la prima volta negli anni settanta per poi separarsi e riavvicinarsi dopo tanti anni, negli anni duemila.

I due sono rimasti uniti fino alla fine, ovvero fino alla scomparsa della compagna avvenuta nel 2013. “Ho avuto compagne con personalità molto diverse. Mariangela Melato, ad esempio, aveva un temperamento straordinario, mentre Mara Venier possedeva uno spirito frizzante. Tuttavia, ho sempre vissuto le mie storie lontano dai riflettori, tutelando la mia riservatezza”, ha raccontato lo showman in una intervista.

Renzo Arbore, Mariangelo Melato la sua compagna più importante: storia di un grande amore

Dopo la scomparsa di Mariangela Melato, dunque, Renzo Arbore avrebbe chiuso le porte sentimentali ad una nuova compagna, rifugiandosi nei suoi ricordi di vita che lo rasserenano. Prima di riabbracciare Mariangela, Renzo Arbore aveva vissuto un altro grande amore, quello con Mara Venier. Ma non solo: ebbe una storia con Vanna Brosio e Gabriella Ferri.

La storia d’amore con la signora della Domenica, Mara Venier, fu molto intensa e durò dodici anni. I due anche dopo la separazione hanno mantenuto ottimi rapporti e ancora oggi sono amici e provano un affetto fraterno l’uno nei confronti dell’altro, come ha confessato la stessa conduttrice. In tutto questo tempo Renzo Arbore non si è mai sposato e non ha avuto figli. La certezza granitica è la donna più importante della sua vita, che è stata e sempre sarà Mariangela Melato.

