RENZO ARBORE/ “Il jazz è una musica che noi italiani abbiamo nel dna” (Domenica In)

Renzo Arbore torna da Mara Venier a Domenica In durante l’ultima puntata in onda domenica 26 maggio 2019. L’artista foggiano sarà negli studi Dear dedicati a Fabrizio Frizzi per presentare un nuovo importante progetto musicale. Si tratta di “L’Arte d’O’ Sole”, un evento dedicato ai 30 anni dell’Orchestra Italiana e alla grande tradizione della canzone napoletana. Per lo showman è un ritorno a Domenica In visto che alcune settimane fa ha già fatto visita a Mara Venier con cui in passato ha avuto una lunga storia d’amore. Recentemente Arbore è stato protagonista proprio nella sua Foggia al Medimex in occasione dello Spring Medimex 2019: “è un premio per l’anima jazzistica di questa città. L’amore verso questo genere è nato quando, grazie all’Aeroporto Militare di Amendola, gli americani arrivarono numerosi in questa città e vi portarono la loro musica. Da quel momento Foggia ha sempre avuto un’ispirazione legata a questo genere. Anche grazie alla presenza di un circolo del jazz e alla passione per questa forma musicale di molti artisti e concittadini, trovai io stesso la mia prima vocazione”.

Renzo Arbore: il jazz e Gianni Boncompagni

Renzo Arbore, intervistato dall’Avvenire, ha ricordato come il jazz abbia cambiato la sua vita. Lo show man racconta come ha conosciuto per la prima volta il jazz: “ricordo come fosse ieri che sentivo gli americani che suonavano al circolo ufficiali proprio davanti a casa mia. Tutti i jazzisti foggiani hanno appreso i rudimenti di quella musica meravigliosa da quei soldati musicisti che erano venuti a liberarci. E anch’io ho avuto la folgorazione così”. Così il jazz è entrato nella vita di un giovanissimo Renzo Arbore, un sound da cui ha preso ispirazione portandolo anche in tv e proponendolo nei primi anni ’70 a Gianni Boncompagni: “gli ho proposto proprio il modello del jazz per le nostre trasmissioni alla radio e poi in tv. Così è nata quella nostra speciale vena, da Speciale per voi ad Alto gradimento insieme alla radio, da L’altra domenica a Quelli della notte e Indietro tutta in televisione”.

Renzo Arbore: “Stiamo vivendo l’età d’oro del jazz italiano”

Showman, cantautore, paroliere e chi più ne ha ne metta, Renzo Arbore è uno degli artisti più poliedrici e completi dello spettacolo italiano. Amante del jazz, Arbore non ha alcun dubbio: “è musica che noi italiani abbiamo nel dna”. E’ proprio così stando a quanto dichiarato dall’artista all’Avvenire: “Oggi il jazz italiano è il secondo del mondo e, senza dubbio, è una delle tante eccellenze italiane. Come ha appena ricordato anche il mio amico Gino Paoli, che da alcuni anni sta incidendo e suonando con grandi jazzisti”. Il jazz ha così non solo conquistato la musica italiana, ma è anche diventato uno dei generi più esportati al mondo. “Stiamo vivendo l’età d’oro del jazz italiano e devo ringraziare anche l’ex ministro dei Beni culturali Franceschini che, investendo nel jazz e promuovendolo con provvedimenti ad hoc, ha la sua buona parte di merito” ha detto Arbore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA