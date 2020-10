Renzo Arbore/ La Giamaica e l’aneddoto delle “canne” rubate a Mara Venier

Renzo Arbore non ha di certo bisogno di presentazioni e, sicuramente, il pubblico di Rai1 e di Domenica In ha imparato a conoscerlo bene in questi tre anni di conduzione di Mara Venier, sua ex. La conduttrice continua a invitarlo nel suo programma e anche oggi pomeriggio, sentiremo Renzo Arbore, le sue canzoni e le sue verità con al fianco la sua amata Mara. Proprio nei giorni scorsi, alla soglia dei suoi settant’anni, la conduttrice ha ricordato proprio un aneddoto che riguarda la loro vita insieme e, in particolare, un viaggio in Giamaica in compagna di Roberto d’Agostino. Secondo quanto racconta la Venier sembra che lei e il giornalista e scrittore fossero pronti a festeggiare la mezzanotte a base di canne ma che consegneranno la marijuana appena acquistata a Renzo Arbore che la mise nel taschino della sua camicia. Al momento di festeggiare il Capodanno che fine aveva fatto la roba? Persa nel nulla, almeno secondo l’artista, anche se Mara Venier pensa che lui se ne sia liberato perché impaurito e contrario alla cosa. Oggi i due torneranno sull’argomento parlando e raccontandosi nella nuova puntata di Domenica In?

RENZO ARBORE HA TRADITO MARA VENIER?

I due sono stati legati da una grande e travagliata storia d’amore che si è conclusa nel 1997 per una questione di tradimenti, a quanto pare. Renzo Arbore stesso ha ammesso che il matrimonio è la tomba della creatività che invece di osare ti spinge a stare in casa e guardare la televisione. Ed è per questo che, ormai sessantenne, decise di tornare ad uscire, vedere gente, ragazze e frequentare locali, solo in quel modo riusciva davvero a sentirsi libero. La stessa Mara Venier in più di un’occasione gli ha chiesto, anche in tv, di dirgli con chi l’ha tradita in quel periodo ma lui è sempre rimasto vago. Nella loro relazione, però, non è mancato un momento drammatico, l’aborto di una gravidanza molto avanzata, quello che la conduttrice ha definito ‘un dolore immenso per tutti e due’.



