C’è sempre grande brio in ogni puntata di Domenica In, lo conferma anche il penultimo appuntamento in compagnia di Mara Venier che, con grande sorpresa, ha ricevuto una telefonata inaspettata. Era il momento di Milly Carlucci, regina della televisione italiana; i suoi esordi coincidono con l’intuizione di Renzo Arbore che vede in lei, prima di altri, un talento smisurato. Al netto dei tanti complimenti, il musicista e conduttore ha deciso di intervenire in diretta per ringraziare entrambe per i complimenti ricevuti: “Volevo ringraziare Milly Carlucci, ha esagerato con i complimenti: mi avete consolato…”.

Parole di sincera gratitudine quelle di Renzo Arbore che, parlando al telefono con Mara Venier, ha rivelato: “Siccome la giornata non è bella, avevo un po’ di malinconia, vi devo davvero ringraziare!”. La conduttrice, che da giovane ebbe una tenera liaison con il musicista, approfitta per regalare sorrisi ai telespettatori con un simpatico siparietto che rimanda proprio alla relazione avuta in passato. “Guarda che lui sa ballare!”, rivela Mara Venier rivolgendosi a Milly Carlucci per poi focalizzarsi su un aneddoto riferito a quando stavano insieme.

Mara Venier, il simpatico aneddoto sulla liaison con Renzo Arbore: “Lo facevi di nascosto…”

“Ti ricordi quando eravamo fidanzati e ogni tanto ti trovavo in bagno che di nascosto ballavi con la luce accesa?”, questo il simpatico ricordo condiviso da Mara Venier a Domenica In durante la telefonata in diretta con Renzo Arbore, suo ex compagno. “Si che me lo ricordo!” – ribatte il musicista – “Lo facevo di nascosto ma non ero capace…”. Si prosegue poi con fragorosi sorrisi e ulteriori parole di affetto reciproco prima di riportare l’attenzione sulla donna del momento, Milly Carlucci.