Renzo Bossi “Trota”, figlio di Umberto/ Dopo lo scandalo della laurea comprata oggi fa l’influencer

Ci sarà anche lui, e non potrebbe essere altrimenti, nel documentario biografico “Umberto Bossi – Il Senatur”, realizzato dal regista Francesco Amato e prossimo a essere trasmesso in televisione. Accadrà alle 21.25 di oggi, giovedì 12 dicembre, su NOVE, emittente visibile al canale 9 del digitale terrestre e di Tivùsat e sul canale 149 della piattaforma di Sky. Stiamo parlando di Renzo Bossi, il secondogenito del fondatore della Lega meglio noto con il soprannome “Il Trota”, che suo padre, involontariamente, coniò per lui undici anni fa, in risposta a chi gli domandava con insistenza se fosse il suo “delfino”. Il fratello di Riccardo Bossi, a dispetto della sua giovane età (31 anni compiuti lo scorso 8 settembre), è già finito più volte al centro di scandali e casi di cronaca nel corso della sua esistenza, che gli hanno fatto, suo malgrado, guadagnare ripetutamente le prime pagine dei quotidiani nazionali e dei telegiornali: dalla laurea comprata in Albania per 77mila euro (“a mia insaputa”, ha sempre affermato lui) ai guai giudiziari per i 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega, fino al conseguente allontanamento dalla politica.

IL PASSATO DI RENZO BOSSI, “IL TROTA”

A livello scolastico, Renzo Bossi non ha mai brillato per dedizione allo studio, come testimonia l’esame di maturità non superato per tre volte e il diploma conseguito a 23 anni. Un “ritardo”, che il padre del “Trota”, il Senatur Umberto, giustificò con “le discriminazioni che uno dei nostri ragazzi ha subìto da parte della commissione della maturità”, che, al secondo tentativo, lo avrebbe a suo giudizio bocciato “per le sue idee politiche”, in quanto il giovane aveva redatto una tesina sulla proposta federalista ideata da parte del patriota Carlo Cattaneo. Le cose non migliorarono con l’università, anzi: nel maggio 2012, fu ritrovato dalla Guardia di Finanza un diploma di laurea triennale in Gestione Aziendale, che Renzo Bossi avrebbe conseguito il 29 settembre 2010 presso l’ateneo privato “Kristal” di Tirana, capitale dell’Albania. Fu dunque indagato per corruzione e abuso d’ufficio “per aver ottenuto la laurea in scienze sociali senza essere venuto un solo giorno in ateneo e senza aver mai seguito le lezioni nelle università private albanesi”. Sempre nel 2012, si dimise da consigliere regionale della Lombardia per una maxi-indagine sull’ammanco di fondi pubblici dalle casse della Lega Nord. Il “Trota” fu accusato di appropriazione indebita in materia di rimborsi elettorali e fu condannato, cinque anni più tardi, a un anno e sei mesi di reclusione, evitati grazie alla querela non presentata dal partito nei suoi confronti.

COSA FA OGGI RENZO BOSSI, IL “TROTA”

Abbandonato definitivamente l’universo politico, che ha frequentato per la sua intera adolescenza e la sua prima gioventù, oggi Renzo Bossi è un uomo nuovo. Ha aperto e dirige un’azienda agricola insieme al fratello Riccardo, ma soprattutto è divenuto un influencer su Instagram, dove è presente con l’account “TheimportanceofbeingBossi”, tradotto: “L’importanza di essere Bossi”. Come racconta “Il Fatto Quotidiano”, “proprio come Chiara Ferragni, anche lui ha coniato i ‘suoi’ hashtag che mette a corredo delle foto in posa: #renzobossi #bossijr #milano #colors #streetstyle #imprenditore #creators #motivazione #motivation, sono solo alcuni dei più usati. Palestrato, posato, poetico e super alla moda: è questo il ritratto del ‘nuovo’ Renzo Bossi”. E ancora: “Viaggi, selfie, vestiti, tramonti e tanti filtri. Ad accompagnare le foto (curate in ogni dettaglio) ci sono frasi cariche di significato”. Tra queste, una del Dalai Lama: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere” . Eccolo, il nuovo mantra del “Trota”.



