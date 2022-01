Renzo Musumeci Greco, compagno Novella Calligaris/ L’unione tra cinema e scherma

Al fianco di Novella Calligaris, una delle sportive italiane di maggiore successo nonostante si sia ritirata quando era ancora giovanissima, c’è ormai da anni Renzo Musumeci Greco, docente di scherma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la più antica scuola del mondo.

L’uomo classe 1952, ha avuto da sempre una grande passione per il cinema, mondo a cui si avvicinato quando era solo un bambino. A soli sei anni, infatti, il padre, Enzo Musumeci Greco, lo ha voluto al suo fianco a Cinecittà in occasione delle riprese di “Ben Hur“. Musumeci Greco sr., infatti, può essere considerato l’inventore della professione di maestro d’armi in Italia.

Chi è Renzo Musumeci Greco: è lui il grande amore di Novella Calligaris

Assistere da vicino alla lavorazione di una delle pellicole che sono entrate nella storia del cinema ha provocato un cambiamento importante in Renzo, nonostante fosse solo un bambino. Da lì infatti lui capisce di voler seguire le orme del padre, che inizierà a svolgere nel 1968 quando entra a far parte del cast de “La freccia nera“. Quello è stato solo il primo passo di una carriera che gli ha permesso di ottenere non poche soddisfazioni: nel suo curriculum ci sono più di 200 spettacoli.

Tra i progetti che lo hanno reso orgoglioso c’è “Scherma Senza Limiti“, pensata per dare un aiuto con questo sport alle persone disabili con l’obiettivo di promuovere l’integrazione.

