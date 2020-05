Renzo Pasolini/ Le corse folli e la rivalità con Agostini, fino al dramma di Monza

Pubblicità

Ieri si è celebrato l’anniversario della morte di Renzo Pasolini, uno dei piloti motociclistici italiani più folli ma pure più amati di sempre, entrati nell’immaginario collettivo degli appassionati delle due ruote. Sono infatti passati 47 anni dalla scomparsa di Paso, in quel drammatico incidente a Monza che gli costò la vita, assieme Jarno Saarinen, ma il ricordo del pilota di Rimini è intatti come pure indimenticabili le sue imprese in pista, sempre al limite. E di fatto di Renzo Pasolini, più che i successi e le glorie (ben poche a dir il vero) si ricordano le corse folli e il suo stile di guida, senza calcoli, a terra come al podio: non a caso il suo motto, attribuitogli e ben calzante era di “tutto e subito”. Ma oltre all’imperiosità, uno stile di vita sregolato e una guida istintiva, sempre al limite, di certo gli appassionati hanno nel cuore l’immagine di un pilota eccezionale, vincitore di parecchie gare (ma mai di un titolo mondiale, pur spesso sfiorato), oltre che di un grande avversario di Giacomo Agostini, il pilota motociclistico italiano più titolato di sempre, con cui spesso condivise la scena e con cui ingaggiò duelli al cardiopalma.

RENZO PASOLINI E IL DRAMMATICO INCIDENTE A MONZA

Una vita dunque eccezionale e ricca di imprese al limite ed emozioni quella di Renzo Pasolini, che pure si è interrotta troppo presto, 47 anni fa, in quel tragico incidente di Monza, uno dei più terribili dell’intera storia del motociclismo. Era infatti il 20 maggio del 1973, quando Paso, in sella all’Harley Davidson, cadde in pista per colpa del motore freddo che grippa (all’inizio si era parlato di cause diverse, come olio in pista): il riminese perse il controllo e cadendo trascinò con se a terra altri otto piloti, tra cui Walter Villa e Jarno Saarinen. Il primo, pur versando in gravi condizioni, e dopo essere rimasto in coma per più di un ‘ora riuscii a riprendersi (e negli anni successivi vinse tre titoli mondiali di fila, con la stessa Harley Davidson che Pasolini aveva aiutato a sviluppare): il finlandese invece, come Renzo non si riebbe più e morì per le ferite riportate alla caduta. Una tragedia che colpì l’intero mondo dei motori e non solo: perdemmo infatti allora una delle figure più romantiche delle due ruote, tra vita sregolata, guida folle e agonismo al massimo.



