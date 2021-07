Renzo Pelloni, fratello Raffaella Carrà morto per tumore/ Lo stesso triste destino li ha portati via

Renzo Pelloni era il fratello di Raffaella Carrà. Anche lui, come la soubrette più famosa della televisione italiana a cui amici, parenti, colleghi e fan daranno il loro ultimo saluto venerdì 9 luglio, è stato portato via da un tumore. Un destino tragico quello di Renzo Pelloni e Raffaella Carrà che hanno perso la battaglia più importante della loro vita. Come i figli, anche la mamma di Renzo e Raffaella è venuta a mancare per un tumore ai polmoni, lo stesso che ha portato via la Carrà a 78 anni. Un destino funesto quello dei due fratelli e della madre come ha spiegato il professor Giacomo Mangiaracina dell’Università La Sapienza il quale, durante un intervento nella trasmissione “Genetica Oggi” su Radio Cusano Campus, ha dichiarato: “La mamma di Raffaella è morta a 63 anni proprio di tumore al polmone quindi si tratta prima di tutto di una questione genetica”.

Renzo Pelloni, fratello Raffaella Carrà: morto a soli 56 anni

Renzo Pelloni aveva solo 56 anni quando un tumore al cervello mise fine alla sua vita. Il fratello di Raffaella Carrà aveva due figli, Matteo e Federica di cui si è sempre presa cura la stessa Raffaella dopo la morte del padre. La scomparsa del fratello Renzo è stato un dolore grandissimo per la star della televisione italiana che seppe della malattia del fratello mentre era alle prese con le riunioni per il Festival di Sanremo. Un dolore che ha accompagnato la Carrà negli anni successivi a quelli della morte del fratello con cui, purtroppo, condivide lo stesso tragico destino. Matteo e Federica, dopo aver pianto la morte prematura del padre, si ritrovano così a piangere anche quella di zia Raffaella.

