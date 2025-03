Renzo Rubino, nato a Taranto nel 1988, è uno stimato cantautore. Cresciuto a Martina Franca, in provincia, ha frequentato il liceo artistico e si è poi dedicato al mondo della musica, formando il suo primo gruppo a 19 anni, i KTM. Dopo di ché sono arrivate le prime serate nei locali e nei night club della Puglia. Nel 2008 Renzo Rubino ha cominciato ad esibirsi con un piccolo spettacolo musicale da lui ideato: più tardi ha pubblicato il suo primo disco, aprendo dal 2011 i concerti di Brunori Sas e Antonella Ruggiero. Nel 2013 il giovane Renzo Rubino ha èartecipato a Sanremo Giovani con “Il postino”, classificandosi al terzo posto e vincendo il Premio per la Critica Mia Martini.

L’anno successivo ha partecipato a Sanremo tra i big con la canzone “Ora”, classificandosi al terzo posto. E ancora nel 2018 ha portato, alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, il brano “Custodire”, arrivato tredicesimo. Parlando proprio di recente con “Today”, Renzo Rubino ha rivelato che per lui la cosa più importante è sentirsi connesso con le sue canzoni, dunque sapere di essere sincero in ciò che scrive e metterci il proprio cuore al cento per cento. Solamente così, a detta dell’artista di Taranto, si riesce ad arrivare al cuore del pubblico in maniera diretta, sentendosi fiero per quanto fatto.

Renzo Rubino è fidanzato? “Innamorato dell’amore”

Non sappiamo se Renzo Rubino sia o meno fidanzato. Parlando a Vanity Fair di amore, qualche tempo fa, ha raccontato proprio di essere innamorato di quel concetto del sentimento. “Per me resta quello dei miei nonni, ossia la noia, l’abitudine di stare insieme, ma anche l’impossibilità di stare lontani, e le carezze. Esserci davvero, l’uno per l’altro” ha spiegato il giovane artista. Nella sua vita non sappiamo se ci sia o meno qualcuno: quel che è certo è che l’ispirazione per le sue canzoni fluisce di continuo, da qualsiasi sentimento provi.