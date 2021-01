Replica 44° Festival del Circo di Montecarlo, Rai 3/ Diretta streaming video della seconda parte dello show

Il 44° Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 3 in replica a partire dalle ore 16.20. Al centro delle esibizioni ci sarà, come sempre, la clowneria con protagonista il belga Elastic. A guidare il programma ci sarà la splendida Melissa Greta Marchetto che è conduttrice del programma dal 2018 e amatissima dal pubblico anche per la sua partecipazione nella postazione web a Quelli che il calcio. La replica ci mostrerà il meglio di quanto abbiamo già visto quest’anno nel giorno di Santo Stefano con l’edizione numero 50 che si avvicina anno dopo anno. Nonostante sia stato uno spettacolo incredibile ci troviamo di fronte a un evento che ogni anno tornano protagoniste le critiche accesissime degli animalisti.

44° Festival del Circo di Montecarlo, Rai 3: come seguire il programma in diretta streaming

Su Rai 3 torna il 44° Festival del Circo di Montecarlo che viene considerato il più celebre festival del circo al mondo. Si tratta di un appuntamento ormai ordinario nei giorni di festività natalizie. La Principessa Stephanie di Monaco presiede il Comitato Organizzativo che ogni anno ricorre ad artisti sempre più incredibili e che portano sul palcoscenico degli eventi straordinari. L’evento si svolge nel chapiteau di Fontvieille con quasi 150 artisti che vengono da tutto il mondo. All’interno dell’evento partecipano anche famiglie circensi che vengono da tradizioni di famiglie antichissime. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL 44° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO



